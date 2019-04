Pekao i EBI zaoferują 150 mln zł na finansowanie MŚP w kujawsko-pomorskim

150 mln zł otrzymają małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie kujawsko-pomorskim na finansowanie projektów związanych z podniesieniem efektywności energetycznej firm - poinformował w piątek Bank Pekao, który podpisał w tej sprawie umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI).

"Bank Pekao oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisały umowę na linię finansową dla małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Środki w wysokości 150 mln zł mają pomóc w finansowaniu projektów związanych z podniesieniem efektywności energetycznej firm" - napisano w komunikacie.



Jak dodano, zgodnie z umową, EBI udostępni Pekao środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Program finansowany jest przez Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne.



"Bank Pekao będzie udzielał preferencyjnych niskooprocentowanych kredytów inwestycyjnych dla MŚP, m.in. na realizacje takich projektów, jak: przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie, technologii użytkowania energii, modernizację energetyczną obiektów i budynków w firmach" - czytamy.



Jak wyjaśniono, o wsparcie, nawet do 5 mln zł będą się mogły starać projekty, które zwiększają efektywność energetyczną o co najmniej 25 proc.



"Efektywność energetyczna jest coraz istotniejsza w rozwoju polskich firm. Przemyślane inwestycje w energooszczędne technologie to już nie potrzeba, ale konieczność. Dzięki umowie z EBI już wkrótce przedsiębiorcy w kujawsko-pomorskim będą mogli łatwiej finansować projekty, umożliwiające np. przebudowę pod tym kątem parku maszynowego" - powiedziała cytowana w komunikacie wiceprezes Pekao odpowiedzialna za Pion MŚP Magdalena Zmitrowicz.



Pekao zakłada, że w ciągu pięciu lat obowiązywania umowy może udzielić kredytów nawet dla 100 przedsiębiorstw. Podpisana umowa jest kolejną w ramach długotrwałej współpracy Banku Pekao i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.



Bank przypomniał, że od września 2018 klienci Pekao na Śląsku korzystają z taniej linii kredytowej Silesia ze środków UE.



Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. To polski bank uniwersalny, obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.