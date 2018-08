Pekao nie połączy się z Alior Bankiem

Zarząd Pekao odstąpił od dalszych negocjacji w sprawie połączenia z Alior Bankiem.

"Banki nie doszły do porozumienia co do warunków ich połączenia, które w ocenie Zarządu Pekao pozwalałyby na osiągnięcie potencjalnie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Pekao" - podano.

W październiku 2017 r. Pekao podpisał z Aliorem list intencyjny, mający na celu "umożliwienie analizy wykonalności oraz dokonanie oceny różnych form potencjalnej współpracy lub połączenia obu podmiotów".

Analiza doprowadziła do tego, że za dającą szanse na wygenerowanie potencjalnie największej dodatkowej wartości uznano połączenie poprzez emisję akcji skierowaną do akcjonariuszy Aliora.

Kapitalizacja Pekao to 28,9 mld zł. 20 proc. akcji banku należy do PZU, 12,8 proc. do Polskiego Funduszu Rozwoju.

Wartość rynkowa Aliora to natomiast 9,6 mld zł, a 31,9 proc. akcji należy do PZU.

