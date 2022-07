Pekao w raty. Na raty

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Oferta ruszy w tym roku, ale na serio w przyszłym, gdy będzie gotowy nowy CRM. Bank zdecyduje też wtedy, co z płatnościami odroczonymi.

W marcu ubiegłego roku Pekao ogłosił strategię do 2024 r., w której jednym z głównych celów strategicznych dla pionu detalicznego było wejście na rynek kredytów ratalnych. W tym roku bank postawi na nim pierwsze, ostrożne kroki. Nie będzie to wejście z przytupem, choć do gry włącza się gracz wagi ciężkiej w kategorii consumer finance. Wojciech Werochowski, wiceprezes banku i szef obszaru detalicznego, mówi o pokorze wobec rynku i szacunku dla partnerów z sieci handlowych i e-commerce.