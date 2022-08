Pelosi opuszcza Tajwan. Rynek odetchnął z ulgą

Przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi ma zakończyć swoją oficjalną wizytę na Tajwanie, która wywołała gniewną reakcję Chin. Rynki w czasie jej pobytu na wyspie były spokojniejsze w porównaniu z falą niepokoju, która przetoczyła się przez aktywa przed jej przyjazdem. Notowania jena i dolara niewiele się zmieniły - zauważa agencja Bloomberg.

Niewielki, 0,1 proc. wzrost notuje paneuropejski Stoxx 600. Popyt przeważa w 6 z 10 głównych segmentach indeksu. Największym cieszą się spółki finansowe (1,1 proc.) i technologiczne (0,9 proc.). Najsłabsze są “defensywne” segmenty ochrony zdrowia (-0,7 proc.) i użyteczności publicznej (-0,6 proc.).

BMW AG taniało aż o 6,2 proc. po publikacji pesymistycznej prognozy przez producenta aut. Kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq 100 utrzymały się na stabilnym poziomie.

Nancy Pelosi's visit to #Taiwan is coming to an end. The speaker of the U.S. House of Representatives is leaving the island. pic.twitter.com/Xi6sp9jnLr