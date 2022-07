PERN o jedną trzecią zwiększył potencjał paliwowy

Rzeczniczka prasowa PERN Katarzyna Krasińska poinformowała w czwartek, że w ciągu ostatnich lat inwestycje w rozwój baz paliw wyniosły ok. 0,7 mld zł. "Jednocześnie pod koniec czerwca br. ruszyła budowa kolejnych ośmiu magazynów. Dzięki realizacji tej części projektu PERN dostarczy swoim Klientom aż 256 tys. m sześc. nowych pojemności do magazynowania produktów naftowych" - dodała Krasińska.

Zakończony właśnie etap rozbudowy baz paliw zakładał w pierwszej fazie budowę siedmiu nowych zbiorników magazynowych, każdy o pojemności 32 tys. m sześc., w trzech różnych lokalizacjach: Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej oraz w Dębogórzu. Ich pojemność odpowiada pojemności ponad 4 mln przeciętnych baków samochodowych. Obecnie PERN buduje jeszcze osiem magazynów, zgodnie z planem trafią one do eksploatacji już pod koniec przyszłego roku.

Jak podaje PERN, terminal produktów naftowych w Dębogórzu to kluczowe ogniwo zdywersyfikowanego systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne. Baza umożliwia import paliwa na znaczną skalę drogą morską z dowolnego regionu świata. Tylko w ubiegłym roku przeładowała ponad 2 mln t paliw.

"Nowe zbiorniki to jedynie część szerszego projektu przeznaczonego dla Dębogórza. Za sprawą rozbudowy pojemności wzrosły o 50 proc., a dzięki nim oraz inwestycji w kolej również o połowę zwiększyła się przepustowość, co dało możliwość dodatkowego importu paliwa o wartości ponad 1 mln m sześc. Jest to istotne już nie tylko dla samej Polski, lecz szerzej – dla całego regionu – podkreślił w przesłanym PAP komunikacie Mateusz Radecki, wiceprezes PERN.

Oprócz nowych zbiorników w Dębogórzu, a łącznie docelowo będzie ich pięć, każdy o pojemności 32 tys. m sześc., PERN modernizuje tu front kolejowy, co pozwoli na zwiększenie możliwości dystrybucji paliwa w głąb kraju. "Docelowo z bazy będzie mogło wyjechać co najmniej sześć składów kolejowych dziennie, każdy po 30 cystern, czyli ok. 2 tys. m sześc paliw" - informuje PERN.

Dopełnieniem działań będą wykonane przez Port Gdynia pogłębienie toru podejściowego oraz modernizacja Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych, co umożliwi w przyszłości przyjmowanie większych tankowców – docelowo przypływających z ładunkiem liczącym 100 tys. ton paliwa.

Prezes PERN Igor Wasilewski podkreślił, że infrastrukturalnie jesteśmy przygotowani na dzień wprowadzenia embarga na rosyjski surowiec i produkty naftowe. "Nasze inwestycje w zbiorniki na ropę naftową nad Bałtykiem, możliwości Naftoportu, jak również rozwój w obszarze paliw sprawiają, że jesteśmy po bezpiecznej stronie tej energetycznej układanki. – powiedział cytowany w komunikacie prezes PERN.

Oddanie do eksploatacji trzech zbiorników o łącznej pojemności 96 tys. m sześc. oznacza, że możliwości bazy w Nowej Wsi Wielkiej wzrosną do prawie 450 tys. m sześc. To największa baza paliw PERN, obiekt ten ma ponad 20 zbiorników i zajmuje się przyjmowaniem produktów z rurociągu dalekosiężnego oraz cystern kolejowych i drogowych, a także magazynowaniem i wydawaniem produktów na rynek.

Po rozbudowie potencjał magazynowy bazy paliw w Koluszkach wzrośnie do prawie 440 tys. m sześc. Baza ta jest połączona rurociągami z rafinerią PKN Orlen w Płocku na północy i z bazą paliw PERN w Boronowie na południu. Obecnie, również w ramach Megainwestycji PERN, jest realizowana budowa ok. 100 km przedłużenia istniejącego rurociągu produktowego relacji Płock – Koluszki – Boronów aż do Terminala Paliw w Trzebini.

Jak informuje spółka, PERN dysponuje 19 bazami paliwowymi w całym kraju, których potencjał po rozbudowie wynosi ok. 2,4 mln m sześc. produktów naftowych, oraz czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln m sześc. Firma ciągle rozwija swoją infrastrukturę magazynową, zwiększając możliwości przechowywania zapasów interwencyjnych, a tym samym wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne Polski.