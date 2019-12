PERN szuka wykonawcy remontów i modernizacji zbiorników w bazach ropy naftowej

PERN szuka wykonawcy remontów i modernizacji sześciu zbiorników w swych bazach magazynowych ropy naftowej w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem (Mazowieckie) i w Gdańsku (Pomorskie). Oferty w postępowaniu można składać do 9 stycznia 2020 r. – podała spółka.

Jak wyjaśnił w ogłoszeniu PERN, chodzi o remonty i modernizacje pięciu zbiorników w bazie surowcowej w Miszewku Strzałkowskim, największym w Polsce obiekcie składowania ropy naftowej oraz jednego zbiornika w bazie w Gdańsku.



Spółka podała przy tym, że w przypadku bazy w Miszewku Strzałkowskim pracami mają zostać objęte zbiorniki na ropę naftową o pojemności od 30 tys. do 50 tys. metrów sześc., a w przypadku bazy w Gdańsku zbiornik surowcowy o pojemności 50 tys. metrów sześc.



PERN wyjaśnił jednocześnie, że planowane na 2020 r. prace, w zależności od obiektu, mają obejmować np. czyszczenie zbiorników z wykorzystaniem zautomatyzowanej technologii i roboty naprawcze wewnątrz zbiorników, roboty modernizacyjne układu pomiarowego i pomiary zbiornika oraz prace antykorozyjne. Zakres prac obejmuje również roboty budowlane, dotyczące zarówno obwałowania zbiorników, jak i infrastruktury towarzyszącej.



W ostatnim czasie PERN informował, że w 2020 r. przeznaczy ponad 1 mld zł na inwestycje i remonty. Wyliczył jednocześnie, że zaktualizowane plany nakładów inwestycyjnych w latach 2018–22, czyli w okresie obecnej strategii spółki, to łącznie ok. 3,1 mld zł.



PERN to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.



W listopadzie 2017 r. Rada Ministrów przyjęła dokument "Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym", zgodnie z którym PERN ma wspierać dywersyfikację dostaw ropy do Polski, a także pełnić "wiodącą rolę" w składowaniu tego surowca oraz paliw, "zajmując się bilansowaniem całego systemu magazynowego", w tym rozbudową pojemności magazynowych.