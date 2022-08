Pethelp wyleczy i... ubezpieczy

Do niedawna benefity miały być atrakcyjne dla jak najszerszej grupy pracowników. Chodziło o to, żeby za pomocą jednego rozwiązania dogodzić wszystkim. To się jednak zmienia. Pakiety stają się coraz bogatsze – opócz standardowych elementów, jak opieka zdrowotna, ubezpieczenie na życie czy karta sportowa, zawierają np. dostęp do biblioteki audiobooków, elektroniczne bony towarowe lub choćby takie rozwiązania jak opieka weterynarza. Rośnie popularność benefitów odciążających budżet domowy, a usługi weterynaryjne należą do drogich. Wysoka inflacja będzie wspierać ten trend.