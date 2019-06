PFR skonstruuje emerytalny kalkulator

Polski Fundusz Rozwoju chce, by przyszli emeryci mogli na bieżąco sprawdzać wysokość ich emerytury.

Furtka do stworzenia takiego narzędzia pojawi się w nowelizacji ustawy o OFE – mówi w podcaście Puls Biznesu do słuchania Paweł Borys, prezes funduszu. Zmiany będą głosowane w Sejmie po wakacjach. Aplikacja emerytalna zintegruje dane z różnych systemów – ZUS, PPK, PPE oraz indywidualnych kont, a będzie je można odczytać w jednym miejscu, np. w bankowości internetowej.

„PB”: Od 1 lipca duzi pracodawcy zaczną podpisywać umowy z instytucjami finansowymi na prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Jaki będzie wpływ tego programu na gospodarkę?

PPK służą głównie temu, aby wzrosły oszczędności emerytalne Polaków, ale mają też duży wpływ na perspektywy gospodarki. Aby w długim okresie gospodarka mogła przejść do kolejnego etapu rozwoju, musimy mieć więcej kapitału, a mniej pracy. Kapitał zaś bierze się z oszczędności, które za pośrednictwem systemu finansowego wpływają do gospodarki, zasilają sektor przedsiębiorstw albo służą inwestowaniu inwestycji infrastrukturalnych. PPK to program emerytalny, który upowszechni w Polsce fundusze emerytalne. Tego typu podmioty na całym świecie są bardzo istotnym dostarczycielem długoterminowego kapitału właśnie na inwestycje w sektorze przedsiębiorstw, ale też np. na innowacje czy potrzeby infrastrukturalne. Zakładamy, że około 15-20 mld zł takich oszczędności co roku będzie płynęło do gospodarki i po kilku latach udział kapitału lokalnego w PKB będzie wynosił 10-20 proc., czyli zaczniemy się zbliżać do krajów bogatszych i lepiej wyposażonych kapitałowo.

Jednym z założeń programu PPK jest ich dobrowolność i mimo automatycznego zapisu będzie można z nich zrezygnować. Czy spodziewa się pan, że odsetek odmów będzie spory?

Podstawowe wyzwanie polega na tym, aby przekonać Polaków do tej formy oszczędzania. Po zmianach w OFE poziom zaufania do rozwiązań emerytalnych szoruje po dnie. Będzie się zwiększał w miarę stabilności funkcjonowania systemu, a każdy uczestnik będzie widział korzyści - nie znam takiej oferty w banku, że przyjdę, będę co miesiąc odkładał 100 zł i drugie tyle ktoś mi dopłaci. Jeżeli każdy pracownik przyjrzy się tym korzyściom, to powinien się przekonać do PPK. Mamy nadzieję, że w Polsce większość pracowników zdecyduje się na uczestnictwow programie. Dla nas takim kryterium sukcesu będzie odsetek powyżej 50 proc., może nawet powyżej 60 proc.

Jedną z bolączek systemu emerytalnego jest jego nieprzejrzystość. Jest ZUS, są pracownicze programy emerytalne, cały czas są OFE, IKE, IKZE… Czy dodatkowy system nie zmniejszy jego przejrzystości?

Rzeczywiście, liczba dostępnych produktów emerytalnych nie była wprost proporcjonalna do ich powszechności. Moim zdaniem dużym uproszczeniem będzie zaproponowana przez premiera Mateusza Morawieckiego reforma OFE, która ma wprowadzić de facto trzy rozwiązania emerytalne: ZUS, PPK i system indywidualny - indywidualne konta emerytalne. Systemy takie jak PPE czy IKZE będą miały raczej marginalne znaczenie.

Brak przejrzystości polega również na tym, że trudno jest szybko sprawdzić, ile emerytury będzie miał oszczędzający z poszczególnych filarów.

Już w 2017 r. powstał pomysł na wspólną bazę danych wszystkich produktów emerytalnych, żeby np. za pośrednictwem naszego banku mieć dostęp do informacji – niezależnie od formy oszczędzania – o wysokości zgromadzonego kapitału po to, by można było przeliczyć, jakie miesięczne świadczenie otrzymamy, gdy będziemy już na emeryturze. Jako Polski Fundusz Rozwoju rozwijamy ten pomysł - będziemy tę propozycję zgłaszać przy okazji nowelizacji ustawy o otwartych funduszach emerytalnych. Zobaczymy, czy taki pomysł można zrealizować już teraz, ale na pewno w przyszłości warto zbudować jedną bazę wszystkich produktów emerytalnych.