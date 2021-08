PFR zainwestował w spółkę, która pracuje nad technologią bakteriofagową

PFR Life Science należąca do Polskiego Funduszu Rozwoju została jednym z inwestorów firmy Proteon Pharmaceuticals, która pracuje nad technologią bakteriofagową, mogącą przyczynić się do obniżenia zawartości antybiotyków w żywności - poinformował we wtorek Polski Fundusz Rozwoju.

Napisano, że PFR Life Science - spółka celowa Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju - przeprowadziła kolejną inwestycję w sektorze biotechnologicznym, biorąc udział w rundzie finansowania przeprowadzonej przez Proteon Pharmaceuticals, w ramach której firma pozyskała 21 miliony euro. Środki te - jak czytamy - zostaną przeznaczone na przyspieszenie wdrożenia rynkowego produktów firmy oraz na dalsze inwestycje w rozwijanie technologii bakteriofagowej. Dodano, że pozostałymi udziałowcami emisji zostali m.in. Nutreco, Aqua-Spark, Montis Capital i Seventure.