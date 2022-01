PGE: ruszył przetarg na projekt budowlany Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2 i 3

Jak wskazała PGE w poniedziałkowej informacji, PGE i Orsted poszukują wykonawcy projektu budowlanego, który będzie odpowiedzialny za pozyskanie pozwoleń na budowę dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica.

"Prowadzimy intensywne prace nad budową Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, zmierzające do rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej już w 2026 r." - stwierdził prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski, cytowany w poniedziałkowej informacji.

Według PGE zamówienie obejmuje m.in. przygotowanie projektów pozwoleń na budowę zgodnie z Prawem budowlanym, "składających się z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego, a także wymaganych opinii, umów, ekspertyz i pozwoleń, z wyjątkiem tych, które zostaną przygotowane i dostarczone przez zamawiającego, czyli partnerów joint venture".

Dodano, że chodzi o takie elementy, jak morskie stacje elektroenergetyczne, morskie elektrownie wiatrowe (każda składająca się z gondoli z generatorem, rotora, wieży, sekcji łącznikowej oraz fundamentu) oraz wewnętrznych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych. "Zakres zamówienia podzielony jest na dwie części: pierwszą - dla Baltica 2 i drugą - dla Baltica 3" - wyjaśniono.

Przypomniano, że projekt MFW Balitca jest realizowany w ramach "partnerstwa 50/50 przez PGE Baltica z Grupy PGE i Orsted w polskiej strefie Morza Bałtyckiego". Zaznaczono, że przetarg na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę "jest kolejnym zamówieniem realizowanym w ramach procesu zakupowego realizowanej inwestycji".

Dotąd PGE i Orsted uruchomiły największe przetargi dla głównych komponentów MFW Baltica, w tym dla morskich turbin wiatrowych. "Wnioski o udział w postępowaniu można składać do 31 stycznia 2022 r." - wskazano.

Jak przypomniał Dąbrowski, w minionym roku przygotowano wspólny plan łańcucha dostaw, "zapewniający maksymalizację udziału polskich firm" w inwestycji. "Uzyskaliśmy prawa do kontraktu różnicowego na podstawie decyzji URE, uruchomiliśmy badania geotechniczne oraz rozpoczęliśmy przetargi na dostawcę generatorów turbin wiatrowych, stanowiących najbardziej kapitałochłonną część inwestycji" - wymienił. Dodał, że kolejnym etapem projektu jest wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego, odpowiedzialnego za pozyskanie pozwoleń na budowę Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica.

W tym roku firma spodziewa się pozyskania decyzji środowiskowej na część związaną z infrastrukturą przyłączeniową - wskazał Soren Westergaard Jensen, dyrektor ds. rozwoju MFW Baltica z ramienia Orsted, pełniący też obowiązki dyrektora zarządzającego Orsted Offshore w Polsce. "Rozpoczniemy także prace nad pozyskaniem pozwoleń budowlanych. Będą to ostatnie, wymagane prawem polskim pozwolenia, prowadzące do podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej przez partnerów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica" – dodał.

W informacji PGE zwrócono uwagę, że zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 3 o mocy

ok. 1045 MW jest planowane na 2026 r. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy ok. 1500 MW, ma być oddany do 2027 r. "Inwestycje te przyczynią się do przyspieszenia polskiej transformacji energetycznej" - stwierdzono.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce; gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5 mln klientów. Program Offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 r. Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch etapach – Baltica 2 i Baltica 3, o łącznej mocy zainstalowanej do 2,5 GW.

Orsted to wywodzący się z Danii koncern obecny na kilkunastu rynkach - od Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich po Azję. W Polsce zatrudnia ok. 250 osób (ponad 6,6 tys. na całym świecie). Oprócz morskich farm wiatrowych, firma rozwija, buduje i obsługuje lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii i bioelektrownie oraz dostarcza produkty energetyczne swoim klientom.