PGE wycisnęła dodatkowy miliard

Przejęte dwa lata temu aktywa EDF pozwoliły PGE uzyskać dodatkowe uprawnienia do emisji CO 2. Ich wartość to ponad miliard złotych.

Nieoczekiwany deszcz pieniędzy spłynął we wtorek na PGE, największą polską firmę energetyczną. Gigant pochwalił się, że przyznano mu dodatkowe uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. Jest ich prawie 11 mln, co przy obecnych notowaniach, sięgających 27 EUR na tonę, daje zasób wart ok. 1,3 mld zł. Notowania uprawnień do emisji CO 2 rosną, co daje PGE jeszcze lepsze widoki na zastrzykgotówki. Nic dziwnego, że w środę rano notowania polskiej firmy rosły. Przejęcie tanieje Deszcz pieniędzy spadł na PGE z francuskiej...