PGE zarobiła w I półroczu 1,28 mld zł

Zysk netto PGE w pierwszej połowie roku wyniósł 1,28 mld złotych i był zgodny z wcześniejszymi szacunkami.

Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w pierwszej połowie 2018 roku 1.281 mln zł wobec 1.497 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Zobacz więcej Henryk Baranowski Fot. Marek Wiśniewski

Przychody ze sprzedaży netto PGE wyniosły w I półroczu 2018 roku 12.871 mln zł wobec 10.620 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny grupy PGE wyniósł 1.831 mln zł wobec 1.932 mln zł zysku rok wcześniej, a EBITDA wzrosła do 3.675 mln zł z 3.445 mln zł w I połowie 2017 roku.

Wynik skorygowany o zdarzenia jednorazowe wyniósł 3,8 mld zł, czyli o 12 proc. więcej niż rok temu. Spółka tłumaczy, że to efekt akwizycji aktywów PGE Energia Ciepła, która przełożyła się na dodatkowy wolumen produkcji energii (+5,2 TWh) i dodatkowy wolumen sprzedanego ciepła (+18,8 PJ). Całkowity finansowy wpływ nowych aktywów to 579 mln zł na poziomie powtarzalnej EBITDA.

Spółka podała, że EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna (w tym ciepłownictwo) wyniosła 1.839 mln zł, a segmentu Dystrybucja 1.270 mln zł. Zysk EBITDA w Obrocie wyniósł w I półroczu 302 mln zł, a w segmencie Energetyka Odnawialna 222 mln zł.

Na poziom raportowanej EBITDA wpływ miały zdarzenia jednorazowe, w tym korekta rekompensat za rozwiązane kontrakty długoterminowe na sprzedaż energii w Elektrociepłowni Zielona Góra (-97 mln zł), natomiast na wynik netto wpłynęły korekty aktualizujące wartość księgową aktywów trwałych.

W samym II kwartale 2018 roku zysk netto PGE, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 346 mln zł, co oznacza spadek o 35 proc. rdr. Spółka podała, że wynik bez odpisów wyniósł 416 mln zł i był niższy rdr o 26 proc. rdr.

Przychody grupy w II kwartale wzrosły o 18 proc. rdr do 5,73 mld zł. EBITDA spadła o 2 proc. rdr do 1,46 mld zł, a EBITDA powtarzalna wzrosła o 6 proc. rdr do 1,57 mld zł.

Po pierwszym półroczu 2018 r. produkcja energii w grupie PGE wyniosła 32,92 TWh (wzrost o 18 proc. rdr), z czego 19,29 TWh, czyli o 3 proc mniej rdr, pochodziło z węgla brunatnego. To efekt większego obciążenia remontowego Elektrowni Bełchatów oraz Elektrowni Turów.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 10,27 TWh, co oznacza wzrost o 97 proc. rdr, co jest efektem ujęcia w raportowanych wynikach przejętych elektrociepłowni (EC Kraków, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Wrocław, EC Czechnica), które łącznie wyprodukowały 1,95 TWh oraz Elektrowni Rybnik, która wyprodukowała 2,42 TWh.

O 53 proc. wzrósł wolumen produkcji z gazu, który w I półroczu 2018 r. wyniósł 2,24 TWh. Na wynik ten wpłynęły również włączone aktywa PGE Energia Ciepła (EC Toruń, EC Zielona Góra, EC Zawidawie), które łącznie wyprodukowały 0,87 TWh.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł po I półroczu 17,99 TWh, co oznacza wzrost o 3 proc. rdr.

Nakłady na inwestycje w grupie PGE wyniosły w I półroczu 2,2 mld zł (spadek o 14 proc. rdr).

PGE poinformowała w komunikacie prasowym, że zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1.800 MW wynosi 92 proc. Kontynuowany jest rozruch zimny urządzeń bloku nr 5, prowadzone są dalsze prace montażowe w obszarze bloku nr 6 oraz układów wspólnych.

Z kolei ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów osiągnęło ok. 66 proc. PGE podała, że zakończono budowę płaszcza chłodni kominowej, trwa również budowa estakady nawęglania i estakady technologicznej.

PGE przewiduje, że pełna integracja aktywów ciepłowniczych wydzielonych z PGE GiEK do PGE Energia Ciepła zostanie osiągnięta 2 stycznia 2019 roku.

W portfelu analizowanych lub będących w przygotowaniu inwestycji grupy znajdują się małe źródła kogeneracyjne gazowe w elektrociepłowniach w Zgierzu, Kielcach i Zielonej Górze oraz nowy gazowy układ kogeneracyjny w Elektrociepłowni Bydgoszcz.

"W Elektrowni Rybnik analizujemy warunki lokalne i możliwości technologiczne, a jedną z możliwości rozwoju dla tej lokalizacji jest również powstanie bloku kogeneracyjnego. Kontynuujemy prace związane z budową nowej Elektrociepłowni Czechnica, podpisaliśmy również listy intencyjne co do analizy rozwoju mocy ciepłowniczych dla Nowego Sącza i Wadowic" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes PGE Henryk Baranowski.