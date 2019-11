PGNiG będzie wyłącznym użytkownikiem stacji przeładunku LNG w Kłajpedzie

PGNiG podpisało w piątek 5-letnią umowę na pełną przepustowość stacji przeładunku LNG na ciężarówki w Kłajpedzie na Litwie. Dzięki wynajętej infrastrukturze polski koncern będzie sprowadzać drogą morską LNG z różnych źródeł i sprzedawać go odbiorcom.

Umowa obowiązuje od kwietnia 2020 r. W obecności ministra energii Litwy Żygimantasa Vaicziunasa podpisali ją w Kłajpedzie prezesi PGNiG i operatora stacji - litewskiego koncernu Klaipedos Nafta. Oferta PGNiG wygrała w przetargu.



"Mamy nadzieję, że zostaniemy na dłużej w tym miejscu, mamy tu prawdziwych przyjaciół - podkreślał w piątek prezes PGNiG Piotr Woźniak. PGNiG będzie samodzielnie decydowało, od kogo kupi i sprowadzi LNG do stacji, co jest bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego - podkreślił.



Minister energii Litwy Żygimantas Vaicziunas ocenił, że umowa w pełni odzwierciedla ideę współpracy między obydwoma państwami i narodami. „Dziś rozszerzamy horyzonty naszej współpracy o kolejny obszar. Po energii elektrycznej, ropie i gazie, będzie ona obejmować także LNG” - podkreślił.



Vaicziunas przypomniał, że Litwa 5 lat temu przełamała monopol na rynku gazu państw bałtyckich, instalując w Kłajpedzie FSRU - pływający terminal LNG. "W tym roku 60 proc. konsumpcji gazu na Litwie będzie pochodzić z terminala, w przyszłym roku będzie to jeszcze więcej" - zaznaczył minister.



Vaicziunas wyraził przekonanie, że również współpraca w tzw. małoskalowym LNG będzie znaczącą zmianą na rynku. Przypomniał, że terminal w Kłajpedzie jest jednym ze źródeł gazu dla północno-wschodniej Polski.



Podczas uroczystego podpisania kontraktu odczytano list od wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Wyraził w nim uznanie dla prezesa PGNIG „za konsekwentną realizację spójnej strategii, która umacnia bezpieczeństwo energetyczne i pozwala myśleć też o coraz mocniejszej pozycji PGNiG na regionalnym rynku gazu”.



"Odważne działania spółki, w tym kontrakt z partnerem litewskim doprowadzą do poprawy sytuacji polskich odbiorców gazu i dostawy po europejskich cenach" - napisał również Sasin, życząc spółce „podobnych osiągnięć w przyszłości”.



Pozyskanie strategicznego partnera stworzy efekt synergii z korzyścią dla nas - wskazywał z kolei prezes Klaipedos Nafta Dariusz Szilenszkis. W jego ocenie, rozwój rynku małoskalowego LNG to więcej możliwości dywersyfikacji dostaw dla firm w całym regionie.



Obecna w Kłajpedzie europosłanka Elżbieta Rafalska również gratulowała PGNiG za przygotowanie najlepszej oferty w warunkach dużej konkurencji. Myślę, że Klaipedos Nafta zyskuje partnera o dużej marce, pewnego, przewidywalnego - oceniła.



Terminal ma 5 zbiorników na LNG o pojemności 1000 m sześc. każdy - co przekłada się na 2250 ton skroplonego gazu. Dostawy LNG odbywają się drogą wodną. Skroplony gaz dostarczają niewielkie metanowce - 30 raz mniejsze od dużych jednostek tego typu - lub bunkierki. Źródłem może być ustawiony kilka kilometrów dalej FSRU - pływający terminal LNG „Independence”, ale PGNiG nie wyklucza sprowadzania go również z innych źródeł. Instalacja może również bunkrować statki, napędzane LNG.



Tempo przeładunku to ponad 560 ton LNG na godzinę, tempo bunkrowania statków to 112-225 ton LNG na godzinę.