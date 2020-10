PGNiG planuje kupno aktywów na Ukrainie i rozwój wydobycia gazu

PGNiG jest zainteresowane kupnem państwowych aktywów na Ukrainie, umowa z ukraińskim Funduszem Mienia Państwowego umożliwi wgląd do niezbędnych informacji - powiedział prezes spółki Jerzy Kwieciński. PGNiG z partnerem ERU planuje też wydobycie gazu na Ukrainie.

PGNiG podpisało w poniedziałek w Kijowie z ukraińskim Funduszem Mienia Państwowego umowę o zachowaniu poufności. „To ukraińska instytucja, która się zajmuje prywatyzacją aktywów państwowych. Umowa przede wszystkim umożliwia dostęp do informacji, jakie konkretnie spółki będą sprzedawane” - powiedział w Kijowie dziennikarzom prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.



„Wszystko będzie zależało od tego, jakie zakłady będą poddane prywatyzacji i na jakich warunkach. Żeby to oceniać, musimy mieć dostęp do informacji. Ta dzisiejsza umowa pozwoli nam na ocenę konkretnych przedsięwzięć” - wyjaśnił.



„My się interesujemy przede wszystkim sektorem energetycznym. Od paru lat jesteśmy obecni na rynku ukraińskim i eksportujemy tam gaz, a w tym roku ten eksport ten wzrósł trzykrotnie w stosunku do roku poprzedniego” - podkreślił Kwieciński.



Jak zaznaczył, Ukraina to dla PGNiG największy rynek eksportowy, a spółka w I półroczu 2020 r. sprzedała tam 0,9 mld m sześc. gazu. „Gazu będziemy sprzedawać jeszcze więcej, bo dodatkowo wygraliśmy ostatnio przetarg na dostawy gazu do celów technicznych dla ukraińskiego operatora przesyłowego” - przypomniał Kwieciński.



Prezes dodał, że PGNiG podpisało też kolejną umowę z firmą ERU - swoim parterem na Ukrainie. Jak zaznaczył, PGNiG „zakłada przedstawicielstwo na Ukrainie”, a działalność spółka przechodzi „na nowy poziom”.



Kwieciński zaznaczył, że jest zainteresowane rozwojem współpracy w sektorze poszukiwań i wydobycia na Ukrainie. W poniedziałek PGNiG podało w komunikacie, że poszukiwania gazu planuje rozpocząć w pierwszej połowie 2021 r.



W grudniu 2019 r. PGNiG i ERU podpisało umowę o współpracy w zakresie działalności poszukiwawczo-wydobywczej w zachodniej części Ukrainy, przy granicy z Polską.



Umowa przewidywała wspólne prace na koncesji położonej w obwodzie lwowskim w pobliżu granicy z Polską. „Mamy mocne podstawy, aby zakładać duży potencjał wydobywczy w tym rejonie, tak jak na największym złożu gazu ziemnego w Polsce - złożu Przemyśl. Doświadczenia i know-how, które zdobyliśmy w ciągu ponad 60 lat eksploatacji „Przemyśla”, z pewnością będziemy mogli wykorzystać na Ukrainie” - mówił ówczesny prezes PGNiG Piotr Woźniak.