Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) poinformowało w środę, że podpisało listy intencyjne z trzema firmami w ramach projektu z obszaru wodorowego „Blue H2”. Współpraca z partnerami przemysłowymi ma umożliwić kontynuację prac, po etapie badawczym, przez zastosowanie instalacji produkcji niebieskiego wodoru m.in. w hutniczych procesach technologicznych.

Sygnatariuszami listów, obok PGNiG i Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, są firmy przemysłowe i huty działające na terenie województwa śląskiego: Ecoglass, Huta Pokój, Messer Polska.

fot. Zbyszek Kaczmarek / Gazeta Polska / Forum

Projekt „Blue H2”, zakładający opracowanie technologii wytwarzania niebieskiego wodoru, obejmie budowę pilotażowej instalacji produkcyjnej, która będzie zlokalizowana na Śląsku w Zabrzu. Docelowo, w przypadku powodzenia projektu badawczego i decyzji o budowie instalacji demonstracyjnej, niebieski wodór pozyskiwany metodą reformingu będzie wykorzystywany przez partnerów w procesach produkcyjnych.

"Bezpieczeństwo energetyczne naszych odbiorców to z jednej strony zagwarantowanie im ciągłości dostaw gazu, z drugiej – inwestycje w paliwa alternatywne. Badania i rozwój stanowią ważny element długofalowej strategii PGNiG. Dlatego nawiązujemy kolejne strategiczne partnerstwa i tworzymy warunki dla rozwoju krajowej energetyki opartej na nisko i zeroemisyjnych gazach, takich jak niebieski czy zielony wodór" – podkreśliła, cytowana w komunikacie, prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

Wodór niebieski jest produkowany z wykorzystaniem paliw kopalnych. Dla zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń w procesie wykorzystuje się metody wychwytu dwutlenku węgla. Wodór zielony wytwarzany jest w procesie elektrolizy, do której wykorzystana zostaje wyłącznie energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawialnych.

"Mamy świadomość, że w długoletniej perspektywie udział gazu ziemnego, jako źródła energii w Unii Europejskiej, będzie stopniowo ograniczany. W PGNiG cały czas poszukujemy rozwiązań, które pozwolą nam się do tego przygotować, a jednocześnie dobrze wykorzystać zasoby, jakimi dysponujemy jako firma gazownicza" – dodał wiceprezes PGNiG ds. Rozwoju Arkadiusz Sekściński.

Zaznaczył, że wzrasta produkcja energii z odnawialnych źródeł, jednak nadal jest jej zbyt mało, by móc wytwarzać zielony wodór na szeroką skalę. Z potencjału niebieskiego wodoru, dzięki stosunkowo prostej i taniej technologii, będą mogli skorzystać dotychczasowi odbiorcy gazu ziemnego. Dodatkowo, towarzyszący produkcji wodoru wychwyt CO2 pozwoli na jego wykorzystanie oraz skuteczne obniżenie emisyjności procesów produkcyjnych i energetycznych - stwierdził Sekściński.

"W ramach pierwszego etapu projektu „Blue H2” udało nam się stworzyć sieć podmiotów, które zamykają pełen obieg wodoru i CO2 w gospodarce, zwiększając szanse na komercyjne wdrożenie rozwiązań wypracowanych w projekcie. Pozyskiwany drogą reformingu wodór znajdzie zastosowanie w piecach hutniczych czy kotłach energetycznych i we wszelkich procesach przemysłowych, gdzie zastosowanie ma obecnie gaz" – wyjaśnił Sekściński.

PGNiG podało, że instalacja ma być oparta na trzech węzłach technologicznych – tzw. SMR (Steam Methane Reforming), czyli Parowym Reformingu Gazu Ziemnego, wychwycie dwutlenku węgla oraz oczyszczeniu wodoru. Zastosowane w projekcie rozwiązania bazują na surowcu, którym jest gaz ziemny, co obniża koszt produkcji i sprzyja wdrożeniu technologii wodorowych w wielu lokalizacjach na terenie całego kraju. Gotowość techniczna instalacji badawczej planowana jest na 2023 r. - zaznaczono.

"Rozwój technologii wodorowych jest obecnie jednym z naszych najważniejszych obszarów działania i angażujemy się w wiele inicjatyw podejmowanych w tym obszarze na terenie kraju. Transformacja energetyczna kraju musi być ściśle powiązana z rozwojem bez- i niskoemisyjnych technologii wodorowych, najkorzystniej w oparciu o krajową myśl naukową i rozwiązania techniczne" – podkreślił, cytowany w informacji, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu Aleksander Sobolewski.

„Blue H2” to jeden z projektów badawczych realizowanych przez PGNiG w ramach Programu Wodorowego Spółki ogłoszonego w 2020 r. Obejmuje on szereg inicjatyw w obszarze magazynowania i dystrybucji paliwa, procesów wytwórczych oraz innowacji technologicznych. W ten sposób PGNiG realizuje strategię związaną z dywersyfikacją sektorów działalności oraz przyjęte w ub. r. na mocy Porozumienia sektorowego zobowiązanie do budowy polskiej gospodarki wodorowej.