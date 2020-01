PGZ: większość spółek z dodatnim wynikiem

Według ostatniej prognozy Grupy Kapitałowej PGZ skonsolidowany wynik netto za 2019 r. Grupy wyniesie co najmniej 100 mln zł; 23 spółki prawdopodobnie osiągną lepszy wynik niż rok wcześniej, poinformowała PGZ w poniedziałek.

Polska Grupa Zbrojeniowa zaznaczyła, że w 2019 r. przychody z programu mobilizacji gospodarki (PMG – budżetowych dopłat do utrzymywania mocy produkcyjnych na potrzeby obronności) były niższe o 135 mln zł w porównaniu z rokiem 2018.



Jak powiedział prezes PGZ Witold Słowik, zysk operacyjny Grupy, przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i rozliczeń między spółkami Grupy (EBITDA) wyniósł w 2019 r. ponad 800 mln zł w porównaniu z 543 mln zł w roku 2018. Skumulowany wynik wzrośnie prawdopodobnie ponad dwukrotnie - ze 185 mln zł w 2018 do 391 mln zł za rok ubiegły.



"Ten wskaźnik, niezmiernie istotny z punktu widzenia oceny efektywności, wzrósł znacząco, co świadczy o poprawie funkcjonowania całej Grupy" – powiedział prezes, dodając, że przypuszczalnie w 2019 r. wskaźnik EBITDA będzie w 24 spółkach lepszy niż rok wcześniej. Słowik podkreślił, że są to wstępne wyniki, ostateczne zostaną podane po audycie.



Zwrócił uwagę na cztery spółki, które zanotowały największa poprawę wyników. To Autosan, Mesko, Huta Stalowa Wola i Maskpol.