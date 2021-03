Pięć ofert w przetargu na hosting z budżetem 21 mln zł

Kancelaria premiera otworzyła oferty w przetargu na świadczenie kompleksowej usługi hostingowej dla systemu Kronik@.

Polcom ITS i Politechnika Wrocławska wyceniły na 8,6 mln zł brutto kompleksową usługę hostingową dla systemu Kronika@, Krajowego Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury. Ich oferta była najtańsza w przetargu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Za nimi uplasował się Computex z ceną 11,07 mln zł, a trzecie miejsce zajęło Transition Technologies, oferujące świadczenie usługi za 12,3 mln zł. Konsorcjum, którego liderem jest Apex IT, złożyło ofertę z ceną 17,2 mln zł, a najwięcej - aż 26,9 mln zł - zażądał Operator Chmury Krajowej. Budżet zamawiającego to 21,3 mln zł brutto.