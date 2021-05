Pieniądz, który leczy klimat i biznes

Rzeka zielonego finansowania płynie do gospodarki coraz szerszym strumieniem. Warto usunąć z niej niepotrzebne tamy

To, że klimat się zmienia widać gołym okiem: globalnie rośnie średnia temperatura powietrza, topnieją lodowce, podnosi się poziom mórz i oceanów. Według różnych raportów i ekspertów klimatycznych skrajne warunki pogodowe, jak np. fale upałów, susze czy powodzie będą coraz częstsze i intensywniejsze. Katastrofa klimatyczna wisi w powietrzu. Zatrzymać możemy ją wspólnym wysiłkiem. Ogromną rolę odgrywają tutaj m.in. banki, również te komercyjne. Jak postrzegają transformację gospodarczą, która ma doprowadzić nas do osiągnięcia neutralności klimatycznej?

– Zielone finanse to nie tylko modny slogan. Wprawdzie termin popularny jest od niedawna, ale tak naprawdę finansowanie bankowe, udzielane zgodnie z tą filozofią, ma już swoją historię. Jednym z pierwszych projektów, dotyczących finansowania inwestycji związanych z obniżeniem zużycia energii w przedsiębiorstwach, niektóre banki, w tym nasz, wprowadziły we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju już w 2011 r. ⸺ przypomina Adam Hirny, dyrektor Biura ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju w BNP Paribas.

Bieżąca perspektywa

Oprócz korzyści klimatycznych zielone finansowanie przyczynia się także do optymalizacji kosztowej w firmach. Na kanwie ekologii finansowane są także inwestycje komercyjne, jak np. farmy fotowoltaiczne, na których przedsiębiorstwo zarabia. Wyróżnić można kilka obszarów transformacji energetycznej, mieszczącej się w ramach zielonych finansów. M.in. efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii czy elektromobilność. Zacznijmy od tego pierwszego.

– Firmy od lat mają duże zapotrzebowanie na modernizację parku maszynowego i dużo inwestują w tym obszarze. Wymiana maszyn prowadzi nie tylko do zwiększania mocy produkcyjnych i jakości produkowanych wyrobów, ale również przyczynia się do obniżania zużycia energii i redukcji kosztów operacyjnych firm a tym samym poprawia ich konkurencyjność. Innym aspektem efektywności energetycznej jest termomodernizacja, o której wiele mówi się zarówno w kontekście budynków użyteczności publicznej, przemysłowych jak również domów jednorodzinnych. Za chwilę banki będę udzielać kredytów na realizację inwestycji termomodernizacyjnych w ramach Programu Czyste Powietrze, który ruszył kilka lat temu. Teraz otworzył się na sektor bankowy ⸺ mówi ekspert BNP Paribas.

Kowalski poprawia klimat Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę wymianę źródeł ciepła na ekologiczne i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych - w tym celu powstał program Czyste Powietrze. W jego ramach można otrzymać dofinansowanie np. na wymianę kopciucha na ekopiec lub ocieplenie domu. Do wzięcia w formie dofinansowania są 103 mld zł. Program wspierają banki komercyjne gwarantownym kredytem antysmogowym, co ma ułatwić starania o dotację: Alior, BNP Paribas, BOŚ, Pocztowy, Credit Agricole, Santander Consumer Bank oraz banki spółdzielcze.

Termomodernizacja dotyczy również wspólnot mieszkaniowych.

– Tak, ten segment jest bardzo ważny. Dlatego staramy się wspierać wysiłki wspólnot mieszkaniowych w tym zakresie. Pomaga w tym podpisana dwa lata temu umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w ramach której wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać dofinansowaniea do audytów energetycznych, niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji. W ramach innej umowy z EBI oferujemy wspólnotom mieszkaniowym finansowanie wsparte gwarancjami ⸺ mówi Adam Hirny, którego bank zbudował wewnętrzne kompetencje w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków.

Ostatnio do czerwoności rozgrzany jest rynek instalacji fotowoltaicznych. Na tym polu banki także są obecne. Oprócz dostarczania kapitału na realizację projektów zgodnych z duchem czasów, banki komercyjne pełnią bardzo ważną rolę: informują i budują świadomość. Robią to nie od wczoraj, lecz od wielu lat.

Okiem banku Budowanie zielonego portfela Maciej Tarnawski dyrektor departamentu rynków kredytowych w Santander Bank Polska Zielone finansowanie to obecnie jeden z najbardziej aktywnych obszarów działalności banków w zakresie finansowania długoterminowego. Głównie jest to finansowanie budowy mocy wytwórczych odnawialnych źródeł energii. Przykładowo, w ciągu ostatnich 12 miesięcy Santander finansował projekty wiatrowe i PV o łącznej mocy 350MW, których kwota finansowania sięga blisko 1,5 mld zł. Drugim obszarem jest dynamicznie rozwijające się finansowanie powiązane z celami środowiskowymi lub ESG. Tutaj Polska jest liderem w regionie CEE, zaś Santander aktywnie uczestniczy w strukturyzowaniu tych transakcji. Mogą to być finansowania powiązane z ratingiem ESG jak kredyt dla Energa, obligacje ESG-linked dla PKN Orlen, czy obligacje Sustainability-linked dla Tauron Polska Energia, bądź związane z celami określonymi we „framework’u” jak zielone obligacje dla jednego z klientów czy euroobligacje Polski. Natomiast wydaje się, że nowa taksonomia UE spowoduje, iż w miejsce transakcji opartych na „framework’ach” coraz częściej będziemy mieli finansowania, w których klienci będą zobowiązywali się do spełniania wymogów określonych w taksonomii.

Wyzwania

Nie ma mowy o transformacji energetycznej bez udziału banków. Z jednej strony są dostawcą kapitału komercyjnego, a z drugiej ⸺ pasem transmisyjnym pieniędzy unijnych do gospodarki. Trend zielonego finansowania przybiera na sile, a my jesteśmy dopiero na początku tej drogi. Aby szło sprawniej trzeba ją torować. Jak robić to dobrze?

– Żeby odpowiedzieć kompleksowo na to pytanie, musiałbym poruszyć wiele wątków, natomiast skupię się na jednym – środkach pomocowych. Jak wiemy, najbliższe lata to strumień dużych pieniędzy do gospodarki na transformację energetyczną. Warto, aby fundusze te zostały jak najefektywniej wydane, zatem ważny jest sposób ich udostępnienia inwestorom. Istotne jest, aby złapać odpowiednią równowagę i zadbać o to, aby z jednej strony środki wspierały najlepsze projekty, a jednocześnie były udostępnione rynkowi na jak najprostszych, odbiurokratyzowanych zasadach. Zasady te powinny być zrozumiałe zwłaszcza dla średnich i mniejszych przedsiębiorstw, które nie zawsze mogą sobie pozwolić na zatrudnienie specjalistów od pisania wniosków o dofinansowanie ⸺ mówi ekspert.

W kwestii wspierania transformacji przedsiębiorstw warto stosować podejście holistyczne. Chodzi o to, aby przedsiębiorca w ramach jednego programu pomocowego mógł zmodernizować firmę na wielu polach – np. w ramach jednego większego projektu, do którego otrzyma dofinansowanie mógł przeprowadzić kilka przedsięwzięć poprawiając zarówno efektywność energetyczną budynków, procesów produkcyjnych, jak również zwiększyć poziom robotyzacji i jednocześnie wprowadzić innowacje produktowe.

Okiem eksperta Gra w zielone Michał Sobolewski analityk DM BOŚ Na zachodzie trendy są już wyraźnie zarysowane. Suma udzielonego zielonego finansowania w ciągu ostatnich 5 lat istotnie wzrosła na tamtych rynkach. Nas też to czeka. Polska odstaje od innych krajów, bo ma energetykę opartą na surowcu, który jest najpowszechniej dostępny - węglu. Pomimo tego, że rewolucję zieloną będziemy przechodzić z opóźnieniem, to Unia Europejska jasno postawiła priorytety i nasz kraj również będzie się do nich dostosowywał. Aby zazielenić polską energetyką potrzeba ogromnych nakładów inwestycyjnych. Banki zgłaszają swoją gotowość, co też wyraźniej zaznaczają w kierunkach strategicznych - ostatnio np. Alior i Pekao. Jednocześnie energetyka to sektor relatywnie wdzięczny do finansowania, biorąc pod uwagę: stabilnie rosnący popyt na energię, długoterminowe kontrakty i generowane przepływy pieniężne. Nie bez znaczenia jest również aspekt wizerunkowy dla banków, jak i oczekiwania inwestorów, którzy biorą pod uwagę w coraz większym stopniu kryteria wpływu ESG.