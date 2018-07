Pieniądze dla firm na profesjonalne wzornictwo

Przedsiębiorcy mogą przez trzy miesiące aplikować o pieniądze, które pomogą im w zaprojektowaniu wzoru i wprowadzeniu na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Źródłem dotacji jest unijny program Design dla przedsiębiorców. Za realizację programu odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Do wyko¬rzystania jest 70 mln zł. Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie maksymalnie do 425 tys. zł na skorzystanie z usług doradczych oraz do 700 tys. zł na inwestycje.

— Profesjonalne wzornictwo jest coraz ważniejsze dla przedsiębiorców. To nie tylko estetyka produktów, ale ich lepsza funkcjonalność, ergonomia, technologia, oszczędność kosztów produkcji i stosowanych surowców. To jedna z dróg do rozwijania firmy przez innowacje i do bardziej efektywnego konkurowania na rynku. Dlatego chcemy zachęcić przedsiębiorców do współpracy z projektantami i do produkcji wyrobów z nowymi projektami wzorniczymi — mówi Anna Forin, dyrektor departamentu usług proinnowacyjnych PARP.

Anna Forin przypomina, że z praktyki biznesowej krajów Europy Zachodniej wynika, iż najlepsze efekty w zakresie rozwoju wzornictwa przynoszą kompleksowe działania dotyczące rozwoju wzoru konkretnego produktu oraz traktowanie wzornictwa w firmie (opracowanie linii wzorniczych produktów) jako element zarządzania marką i sposób komunikowania się z klientami.

Dla kogo program?

W konkursie mogą wziąć udział mikro, mali i średni przedsiębiorcy z 11 województw. Nie jest natomiast przeznaczony dla firm z pięciu województw z Polski Wschodniej. Mogą one korzystać z innego programu Wzór na konkurencję, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

W konkursie Design dla przedsiębiorców przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie: na profesjonalną pomoc projektanta, w tym: — diagnoza — przeprowadzenie wstępnego audytu i sprawdzenie zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego (do przeprowadzenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) — synteza i analiza — określenie strategii dalszych działań — tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie na doradztwo pomocne przy wdrożeniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu na zakup technologii niezbędnych do ich wytworzenia, a tym samym wprowadzenia na rynek, w tym: — zakup lub wytworzenie środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu lub prawo własności nieruchomości — zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Program daje bowiem firmom możliwość pozyskania dofinansowania na część usługową (opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu dzięki nowemu projektowi wzorniczemu, pomoc przy wdrożeniu takiego produktu) i inwestycyjną (wdrożenie produktu na podstawie opracowanego wzoru). Jeśli firma chce skorzystać z programu, musi podjąć współpracę z projektantem. Może także dostać dofinansowanie, choć to już element fakultatywny projektu, na wdrożenie inwestycji początkowej.

Jakie pieniądze?

Można pozyskać ponad 1 mln zł dofinansowania na prace projektowe i inwestycję. Poziom dofinansowania nie może jednak przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowalnych na usługi projektowania wzorniczego i pomocy we wdrożeniu produktu. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla usług doradczych to 60 tys. zł, co oznacza minimalną wartość dofinansowania na poziomie 51 tys. zł. Maksymalny poziom kosztów na doradztwo to 500 tys. zł (dofinansowanie maksymalne — 425 tys. zł). W przypadku inwestycji koszty kwalifikowalne nie mogą przekroczyć 1 mln zł. Wysokość dofinansowania zależy jednak od statusu firmy (mikro, mała czy średnia) oraz od mapy pomocy regionalnej.

— Firmy zainteresowane wsparciem będą musiały zgłosić się do PARP z diagnozą, czyli wstępnym audytem, który potwierdzi zasadność i planowany zakres projektu wzorniczego. Koszt takiej usługi może być jednak wydatkiem kwalifikowalnym, o ile będzie to zakup usługi od zewnętrznego wykonawcy, dokonany przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu — tłumaczy dyrektor Forin.

Wnioski należy składać przez generator wniosków, który znajduje się na stronie internetowej PARP. Realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Czas realizacji projektu nie powinien przekroczyć 36 miesięcy i ma zakończyć się przed 31 grudnia 2023 r.

Rundy konkursu

Konkurs podzielony jest na trzy rundy:

od 3 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r.

od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r. (do godz. 16.00).

Informacje i dokumenty znajdują się na stronie internetowej http://poir.parp.gov.pl/design-dla-przedsiebiorcow.

Rola nie do przecenienia

Badania PARP wskazują, że, zdaniem przedsiębiorców design w 59 proc. decyduje o sukcesie produktu na rynku. A zdaniem projektantów i design menedżerów — aż w 68 proc. Większość (73 proc.) szefów firm uważa, że bez dobrego designu trudno odnieść sukces rynkowy. Ale czterech na dziesięciu przedsiębiorców uważa, że polskich firm nie stać na usługi związane z designem. Dlatego PARP wprowadza w swojej ofercie nowe, kolejne wsparcie dla MŚP, chcących rozwijać swoje firmy przez wzornictwo.

Podpis: Materiał przygotowany we współpracy z PARP