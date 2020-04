Pieniędzy nie zabraknie

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej rozważa zmianę warunków przyznawania zasiłków dla bezrobotnych. W programie „Gorąca linia” na pytania użytkowników serwisu zdrowybiznes.pb.pl na temat wsparcia dla zatrudnionych i bezrobotnych odpowiadała wiceminister Alina Nowak

EWA: Co dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku? Alina Nowak, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej: Z pytania nie wynika, czy pani Ewa zarejestrowała się teraz jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, czy figuruje w rejestrze już od dłuższego czasu. Wsparcie dla takich osób jest udzielane w powiatowych urzędach pracy. Wśród dostępnych instrumentów należy wymienić np. roboty publiczne, prace interwencyjne, staże czy doposażenia stanowisk pracy. Jeśli pani Ewa chciałaby skorzystać ze wsparcia, powinna zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zameldowania. Pieniądze w zakresie realizacji zadań dotyczących aktywizacji osób, które utraciły zatrudnienie, przekazywane są do urzędów na bieżąco. Oprócz zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy realizują one obecnie także wiele instrumentów związanych z realizacją tzw. tarczy antykryzysowej, np. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, dofinansowania dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców wynagrodzenia dla pracowników oraz na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.