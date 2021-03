Pierwszy od 17 miesięcy wzrost przychodów z gier kasyn w Makau

W lutym 2021 r. kasyna w Makau odnotowały wzrost przychodów z gier. Operatorzy tych przybytków hazardu liczą na wyraźniejszą poprawę dopiero latem, kiedy dzięki szczepieniom powinien wzrosnąć ruch turystyczny.

Przychody z samych gier zwiększyły się w stosunku do lutego 2020 r. o 136 proc. osiągając poziom 7,3 mld patacas (915 mln USD). To ich pierwszy wzrost od 17-tu miesięcy. Jednak w ujęciu miesięcznym, odnosząc się do stycznia spadły o 8,9 proc. pozostają o 71 proc. poniżej poziomu z lutego 2019 r.

Eksperci podkreślają, że poprawa wydaje się złudna, gdyż odnoszona jest do niskiej bazy sprzed roku, kiedy to władze zamknęły kasyna na ponad dwa tygodnie z uwagi na wybuch pandemii koronawirusa.

Makau, była portugalska kolonia na terenie Chin, która cieszy się pewną autonomią, cierpi z powodu znaczącego spadku turystów, na których oparta jest niemal cała gospodarka tego regionu. Hazardzistów z Chin Kontynentalnych zniechęcają do przybycia zaostrzone przepisy ubiegania się o wizę i testy na Covid-19.

W efekcie podczas wypadającego w tym roku w lutym tygodniowego święta Nowego Roku Księżycowego, tradycyjnie jednego z najbardziej „zapracowanych” w ciągu roku liczba turystów była aż o 65 proc. niższa niż w 2020 r.

Właściciele kasyn mają nadzieję, że do lata sytuacja ulegnie poprawie, gdyż region stopniowo łagodzi obostrzenia dla podróżujących z części Chin, gdzie były ostatnio problemy ze zwiększoną liczbą infekcji.