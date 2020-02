Pierwszy raz od 30 lat mniej niż milion bezrobotnych

W styczniu po raz pierwszy od 30 lat liczba bezrobotnych spadła poniżej miliona. Jest to najlepszy początek roku na rynku pracy od lat, powiedziała minister rodziny Marlena Maląg, odnosząc się do wstępnych danych resortu na temat bezrobocia.

Maląg: to najlepszy początek roku na rynku pracy od lat



Ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że pod koniec stycznia tego roku liczba osób bezrobotnych wyniosła 922,4 tys. osób. W porównaniu ze styczniem 2019 spadła o 100,7 tys., czyli 9,8 proc. - podał resort w komunikacie.



W porównaniu do końca grudnia 2019 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 56 tys. osób, czyli o 6,5 proc. Zdaniem resortu, wzrost bezrobocia w miesiącach zimowych wynika m.in. z zakończenia prac sezonowych w rolnictwie, budownictwie, turystyce, a także z powodu rejestracji w urzędach pracy osób, którym zakończyły się umowy na czas określony.



Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu stycznia tego roku 5,5 proc. W porównaniu do grudnia ubiegłego roku wzrosła o 0,3 punktu procentowego. Licząc rok do roku, spadła o 0,6 punktu procentowego.



W komunikacie podkreślono, że począwszy od 1991 roku nigdy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w styczniu nie był tak niski.



"Na przestrzeni 30 lat styczeń 2020 roku był pierwszym, w którym liczba bezrobotnych spadła poniżej miliona osób. Można zatem powiedzieć, że jest to najlepszy początek roku na rynku pracy od lat" – skomentowała minister Maląg.



Według wstępnych danych, liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2020 roku wyniosła 119,1 tys. W porównaniu do grudnia 2019 roku wzrosła o 40,7 tys.