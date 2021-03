Pierwszy wpis na Twitterze sprzedany za 2,9 mln USD

Kolejna duża transakcja na rynku NFT. Pierwszy wpis na Twitterze twórcy i szefa spółki Jacka Dorsey'a został sprzedany za 2,9 mln USD, donosi Reuters.

NFT to szybko rosnący rynek oryginalnych dóbr cyfrowych, których autentyczność potwierdzana jest dzięki blockchainowi. Pierwszy tweet Dorsey’a, o treści "just setting up my twttr", z 21 marca 2006 roku, został sprzedany za pośrednictwem platfrmy Valuables. Został kupiony za kryptowalutę. Nabywcą jest mieszkający w Malezji Sina Estavi, który zapłacił 1630,5825601 etherów, wartych w momencie transakcji 2.915.835,47 USD. Estavi jest szefem spółki Bridge Oracle, która zajmuje się technologią blockchain.