PIT-8C z XTB obejmie giełdy zagraniczne

Na wniosek brokera skarbówka zmieniła interpretację indywidualną. Klienci XTB skorzystają z tego na początku 2024 r. w rozliczeniach za rok 2023.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej przychylił się do wniosku XTB o zmianę interpretacji indywidualnej związanej z rozliczaniem dochodów inwestorów z giełd zagranicznych.

Do tej pory inwestorzy otrzymywali od XTB wszystkie potrzebne dane dotyczące dochodów z giełd zagranicznych w nieformalnym Raporcie Podatkowym wraz z instrukcją, jak należy je przenieść do formularza PIT-38. Począwszy od rozliczeń za rok 2023, a więc prowadzonych na początku roku 2024, otrzymają PIT8-C obejmujący dochody ze wszystkich zamkniętych inwestycji dokonywanych w XTB, a więc transakcji na foreksie, GPW i na giełdach zagranicznych. Dochody te automatycznie zaimportują się do PIT-38 w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl w usłudze Twój e-PIT.

- Jesteśmy zadowoleni, że szef KAS przychylił się do naszego wniosku o zmianę wcześniejszej interpretacji. To efekt naszej pracy, która podyktowana była oczekiwaniami inwestorów. W ten sposób likwidujemy kolejną barierę, która mogła zniechęcać przed lokowaniem środków na zagranicznych giełdach – komentuje Paweł Szejko, członek zarządu XTB.

XTB nadal będzie przygotowywać dla klientów Raport Podatkowy. Jednak teraz będą się w nim znajdować wyłącznie dane o podatkach od dywidend z zagranicznych spółek, gotowe do przeniesienia do PIT-38.