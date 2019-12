PKN Orlen chce skupić wszystkie akcje Energi

Koncern paliwowy PKN Orlen ogłosił w czwartek wezwanie do sprzedaży akcji spółki Energa. Oferuje 7 zł za walor, a chce nabyć 100 proc. udziałów.

Planowana transakcja wpisuje się w obowiązującą strategię PKN ORLEN, zakładającą budowę silnego multienergetycznego koncernu, w tym dalszy rozwój obszaru energetyki.

Zapisy przyjmowane będą od 31 stycznia do 9 kwietnia. Pośredniczącym w wezwaniu jest DM PKO BP.

W komunikacie podano, że przewidywanym dniem rozliczenia transakcji nabycia akcji będzie 20 kwietnia.

Do odkupienia walorów dojdzie jeśli zrealizowany zostanie warunek, którym jest, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów.

Na zamknięciu czwartkowej sesji akcje Energi wyceniane były po 1,8 proc. spadku na 6,7750 zł.

- W długim terminie może być to dla Orlenu ciekawa koncepcja, szczególnie biorąc pod uwagę obecną wycenę Energi i możliwość rezygnacji z budowy Ostrołęki C. Krótkoterminowo rynek zareaguje jednak dość nerwowo, gdyż jest sceptycznie nastawiony do sektora energetycznego. Przy obecnej wycenie i perspektywie rezygnacji z budowy nowego bloku w Ostrołęce przejęcie Energi wydaje się jednak sensownym sposobem budowy ekspozycji na energetykę, a pamiętajmy, że Orlen ma już w planach budowę farm wiatrowych na Bałtyku – komentuje Kamil Kliszcz, dyrektor działu analiz giełdowych mBanku.

W sprawie farm wiatrowych zaledwie we wrześniu 2019 r. PKN Orlen podpisał list intencyjny o współpracy z PGE.

- Liczymy na korzyści operacyjne, jak optymalizacja kosztów, rozwiązań sieciowych i technicznych oraz logistyki morskiej. Partnerstwo pozwoli też na ujednolicenie i wzmocnienie komunikacji m.in. poprzez wspólne rozmowy z organizacjami społecznymi oraz dostawcami kluczowych elementów – powiedział wtedy Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Zobacz prezentację>>Wezwanie_prezentacja.pdf

Zgodnie z komunikatem, Grupa ORLEN od lat systematycznie rozwija aktywa wytwórcze w obszarze energetyki. Obecnie jest czwartym producentem energii elektrycznej w Polsce, który dysponuje już ok. 1,9 GWe zainstalowanych mocy, z czego 1,6 GWe przypada na Polskę. Składają się na to m.in. dwa nowoczesne bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku oraz EC Płock - największa elektrociepłownia przemysłowa w Polsce i jedna z największych w Europie. Do najważniejszych projektów rozwojowych należy planowana budowa morskich farm wiatrowych o maksymalnej mocy 1,2 GWe oraz realizacja farmy fotowoltaicznej we Włocławku.

Z kolei Grupa Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30% produkowanego przez Grupę ENERGA wolumenu energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł i jest to najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów. Spółka posiada również rozbudowaną sieć dystrybucji, o długości 188 tys. km, pokrywającą blisko ¼ powierzchni Polski. Ok. 90% wyniku EBITDA Grupy ENERGA pochodzi z dystrybucji, co dzięki obowiązującym regulacjom rynkowych, gwarantuje jej stabilny poziom.

Więcej TUTAJ>>

