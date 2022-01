PKN Orlen złożył trzy wnioski o lokalizacje dla morskich farm wiatrowych

PKN Orlen złożył trzy wnioski o wydanie pozwoleń na lokalizacje dla morskich farm wiatrowych - poinformował Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki PKN Orlen.

fot. Unsplash

"Chcemy wybudować 1.200 MW na Morzu Bałtyckim łącznie z naszym kanadyjskim partnerem, oddanie do eksploatacji planujemy na rok 2026. Orlen ma jednak bardzo duże aspiracje. Będziemy składać następne wnioski. Dwa dni temu złożyliśmy dwa wnioski o dwie nowe lokalizacje, a wcześniej jeden wniosek. Gdy lokalizacje się uwalniają, to składamy wnioski i mamy nadzieję na to, że Orlen stanie się głównym graczem w morskiej energetyce wiatrowej" - powiedział Jarosław Dybowski podczas Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego PowerPol.