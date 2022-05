PKO BP podał szczegóły nowej oferty lokat

PKO BP przedstawił zarys zaktualizowanej oferty depozytowej.

20 maja wzrośnie oprocentowanie Lokaty mobilnej - z 2,5 do 5,75 proc. w skali roku. Będzie ona jednak zaledwie miesięczna, a nie trzymiesięczna, jak do tej pory. Założyć ją będzie można w aplikacji mobilnej IKO, a limit wpłaty to 50 tys. zł. Wynik po opodatkowaniu przy maksymalnej wpłacie wyniesie po miesiącu około 194 zł.

Najpóźniej 1 czerwca z 3,3 do 5 proc. wzrośnie oprocentowanie lokaty rocznej na nowe środki dla obecnych klientów bankowości prywatnej i osobistej (limit to 200 tys. zł), a w przypadku zwykłego klienta analogiczny depozyt będzie miał stawkę 4 proc. (do tej pory 2,5 proc.). Pierwszą nowością będzie lokata trzymiesięczna z limitem 50 tys. zł i oprocentowaniem 5 proc. Założyć ją będzie można wyłącznie w serwisie internetowym iPKO. Druga z nowości do lokata półroczna dla nowych klientów bankowości osobistej i prywatnej. Limit to 300 tys. zł, dostępna będzie w oddziałach banków, a jej oprocentowanie to 5,75 proc. w skali roku. Dwuletnią lokatę na nowe środki będą mogli założyć osoby starsze niż 60-letnie. Kwota maksymalna to 50 tys. zł, a oprocentowanie 5,75 proc. w skali roku. Klient będzie mógł założyć maksymalnie jedną lokatę każdego rodzaju.