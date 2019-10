PKP Cargo i PGNiG mają umowę ws. przewozu gazu LNG koleją

PGNiG Obrót Detaliczny i PKP Cargo podpisały list intencyjny, zakładający współpracę w zakresie rozwoju usługi transportu kolejowego skroplonego gazu ziemnego (LNG) sprowadzanego do terminalu w Świnoujściu, poinformowała we wtorkowym komunikacie kolejowa spółka.

Jak poinformowało PKP Cargo pierwszym etapem współpracy z PGNiG Obrót Detaliczny ma być przygotowanie pilotażowego transportu skroplonego gazu ziemnego z Terminalu LNG w Świnoujściu na początku 2020 roku. Będzie to pierwszy tego rodzaju transport w Polsce.



"Liczymy, że ten list intencyjny stanie się podstawą podpisania w niedalekiej przyszłości umowy przewozowej. Dla nas to nie tylko biznes, cieszymy się, że będziemy mogli wziąć aktywny udział w procesie wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski" – powiedział cytowany w komunikacie Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.



"Jestem przekonany, że transport LNG koleją pozwoli na osiągnięcie jeszcze większej skali dostaw, a co za tym idzie zoptymalizuje parametry kosztowe oferty – dodaje cytowany w komunikacie Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny.



PKP Cargo jest też zainteresowane utworzeniem centrów przeładunkowych LNG, zlokalizowanych przy terminalach przeładunkowych, będących w dyspozycji spółki, co umożliwiłoby transport intermodalny, pozwalający na szybką lokalną dystrybucję paliwa LNG do odbiorców końcowych.



Aktualnie skroplony gaz z Terminalu LNG transportowany jest do odbiorców w całym kraju głównie z wykorzystaniem autocystern.