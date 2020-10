PKP Intercity. Napędza nas ekologia

Wpływ, jaki na środowisko wywiera transport kolejowy, przedstawia się bardzo korzystnie w stosunku do innych środków transportu pasażerskiego — drogowego i lotniczego. Charakteryzuje się ponad trzy razy mniejszą emisją CO 2 niż transport drogowy i ponad osiem razy mniejszą niż lotniczy.

Kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu zbiorowego. Świadczą o tym dane — wybierając pociągi PKP Intercity zamiast transportu drogowego, tylko w 2020 r.

Polacy przyczynili się do mniejszej o 333 tys. ton emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Warto wspomnieć, że 85 proc. taboru PKP Intercity nie emituje spalin. Perspektywy rozwoju kolei są bardzo obiecujące. Świadczą o tym dynamiczne wzrosty liczby pasażerów każdego roku, czego jesteśmy świadkami w ostatnich latach. Jeszcze w 2015 roku pociągami PKP Intercity podróżowało 31,2 mln pasażerów, w 2019 r. zaś już blisko 49 mln pasażerów, co oznacza wzrost o blisko 57 proc. W zeszłym roku z tego środka lokomocji skorzystało w Polsce ponad 335 mln pasażerów.

Wzrost popularności kolei jest wynikiem między innymi stale rozwijanej oferty i stopniowo zwiększającego się komfortu podróżowania. To efekt modernizacji i zakupu nowego taboru, który jest celem realizowanej obecnie największej strategii inwestycyjnej w historii PKP Intercity, uwzględniającej aspekty środowiskowe.

Inwestycje w elektryczne pojazdy

Spółka inwestuje łącznie 7 mld zł, aby pozyskać nowoczesny tabor. Już obecnie we flocie PKP Intercity jest 60 elektrycznych zespołów trakcyjnych, które zostały zaprojektowane z myślą o ochronie środowiska i zbudowane z ekologicznych, podlegających recyklingowi materiałów. Pociągów tego typu będzie w parku taborowym spółki więcej. W siedleckim zakładzie Stadler Polska trwa produkcja pierwszego elektrycznego zespołu trakcyjnego Flirt dla PKP Intercity. Jest to pierwszy z 12 nowoczesnych pociągów, które trafią do przewoźnika w ramach wartej ponad miliard złotych brutto umowy, podpisanej w zeszłym roku. System odzyskiwania energii sprawia, że pociągi będą oddawać do sieci trakcyjnej energię wytworzoną podczas hamowania. Nowoczesne pociągi typu EZT są cichsze od pozostałych pociągów.

Do 12 pociągów Flirt dołączy także 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych ED74, na których modernizację PKP Intercity podpisało w ubiegłym roku umowę z konsorcjum spółek Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” oraz PESA Bydgoszcz. Pojawienie się elektrycznych zespołów trakcyjnych to przełomowy krok na drodze starań o ekologiczny transport — zasilane energią elektryczną pociągi są pojazdami ekologicznymi, cichymi i mniej awaryjnymi.

Ekologiczne rozwiązania można również znaleźć w lokomotywach PKP Intercity. Zmodernizowane pojazdy serii SM/SU42 oraz nowe lokomotywy SU160 posiadają silniki spełniające nowe normy emisji spalin. Pozwala to na znaczne ograniczenie emisji cząstek stałych czy tlenków azotu, co wydatnie wpływa na mniejsze zanieczyszczenie powietrza.

333 tys. ton CO 2 Do takiej redukcji emisji dwutlenku węgla przyczynili się pasażerowie PKP Intercity w 2020 r., wybierając podróż pociągiem zamiast samochodem.

W ramach programu inwestycyjnego flota przewoźnika wzbogaciła się już o ponad 20 z 30 najnowocześniejszych w Polsce lokomotyw elektrycznych, które dla PKP Intercity produkuje firma Newag. Co więcej, w ostatnich tygodniach przewoźnik podpisał z oleśnicką firmą Olkol umowę na modernizację 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07. W jej wyniku pojazdy zyskają m.in. nowy system sterowania hamowaniem. Po modernizacji możliwe stanie się hamowanie elektrodynamiczne z możliwością odzyskiwania energii i oddawania jej do sieci trakcyjnej.

Zużycie energii pod pełną kontrolą

By ograniczyć zużycie energii trakcyjnej, spółka zamontowała liczniki energii elektrycznej w ponad 300 lokomotywach i elektrycznych zespołach trakcyjnych. Montaż liczników energii elektrycznej w pojazdach PKP Intercity to początek programu zwiększania efektywności energetycznej. Dzięki licznikom możliwe będzie dokonanie pełnej analizy energochłonności wybranych tras, jak również wykorzystywanego taboru. PKP Intercity zyskało w ten sposób narzędzie identyfikowania rzeczywistego zużycia prądu oraz potencjalnych obszarów obniżenia jego zużycia.

Przewoźnik zapłaci za tę energię, którą faktycznie zużywa, a nie za szacunki jej zużycia. PKP Intercity przewiduje roczne kilkuprocentowe oszczędności wolumenu energii trakcyjnej. Oszczędzanie energii pośrednio przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. W uzupełnieniu tego na początku roku ruszył projekt, w ramach którego zostaną wypracowane techniki prowadzenia pociągu pozwalające na obniżenie ilości zużywanej energii elektrycznej przez składy typu EZT.

Nowoczesne i przyjazne środowisku

Strategia PKP Intercity przewiduje także inwestycje infrastrukturalne, obejmujące przebudowę 16 bocznic kolejowych w całej Polsce. Nowoczesne zaplecza techniczne to redukcja negatywnego wpływu na otoczenie poprzez mniejszą emisję spalin, hałasu i substancji szkodliwych. Ponadto PKP Intercity planuje do pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię elektryczną wykorzystanie na swoich stacjach postojowych odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych. Plan inwestycji infrastrukturalnych PKP Intercity do 2023 r. uwzględnia inwestycje warte ponad 715,5 mln zł. Przykładem takiej inwestycji jest podpisana pod koniec września br. warta ponad 34 mln zł brutto umowa z firmą Mostostal Warszawa na zaprojektowanie i zbudowanie myjni automatycznej na terenie bocznicy kolejowej PKP Intercity we Wrocławiu.

Myjnia automatyczna będzie obiektem całorocznym służącym do mycia zewnętrznego pociągów. Będzie wyposażona w oczyszczalnię ścieków z obiegiem zamkniętym wody technologicznej, pozwalającym na wielokrotne wykorzystywanie wody z mycia. Na dachu pomieszczenia technicznego myjni zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne w celu produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne budynku. Hala będzie wyposażona w system zbierania deszczówki i stanowisko do zabezpieczenia taboru przed oblodzeniem. Obiekt we Wrocławiu to jedna z zaplanowanych siedmiu nowoczesnych myjni, w które zostaną wyposażone stacje postojowe w ramach programu inwestycyjnego PKP Intercity.

Zielony transport przyszłości

Kolej, dzięki zastosowaniu wielu ekologicznych rozwiązań, doskonale wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju i jest zielonym transportem przyszłości. Od 2010 r. PKP Intercity sukcesywnie realizuje liczne działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego i będzie je nasilać, kładąc bardzo duży nacisk na działania proekologiczne w najbliższych latach.

