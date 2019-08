PKP PLK: oferty na odcinek Czyżew-Białystok droższe niż chce inwestor

Konsorcja, które zgłosiły się do przetargu na budowę 71-km odcinka Czyżew-Białystok trasy kolejowej Rail Baltica zaproponowały kilkakrotnie droższe oferty, niż ta zaproponowana przez inwestora, czyli PKP PLK - podała we wtorek ta spółka.

Wartość przetargowego zamówienia to ponad 1,5 mld zł brutto, a oferty firm zainteresowanych realizacją inwestycji wahają się od prawie 3,4 do 5,2 mld zł brutto - poinformowały PKP PLK SA w przekazanej PAP informacji z otarcia ofert. PKP Polskie Linie Kolejowe nie informują na razie, czy przetarg będzie unieważniony.



Najtańszą ofertę - 3,3 mld zł zaproponowało konsorcjum chińskich firm, a najdroższą konsorcjum polsko-chińskie, trzecią ofertę zaś złożyło konsorcjum firm polskich.



Czyżew-Białystok to ostatni przewidziany do modernizacji odcinek trasy kolejowej z Warszawy do Białegostoku, fragment międzynarodowej trasy kolejowej łączącej Polskę i inne kraje UE z państwami nadbałtyckimi. Były już dwa przetargi na ten odcinek, w żadnym nie udało się wybrać wykonawcy. W obu przedsiębiorcy proponowali wyższe ceny niż wartość zamówienia.



Międzynarodowa trasa E75 Rail Baltica jest największą inwestycją kolejową w województwie podlaskim. Jak zapowiadały wcześniej PKP PLK, po modernizacji pociągi osobowe będą mogły jeździć z prędkością do 200 km/h, a podróż z Białegostoku do Warszawy ma trwać półtorej godziny.



Jak podawały wcześniej PKP PLK, na odcinku z Czyżewa do Białegostoku planowana jest przebudowa ośmiu mostów kolejowych, w tym największego na rzece Narew. Jest też umowa o budowie 19 skrzyżowań dwupoziomowych i 10 przejściach podziemnych. Ma powstać nowy przystanek kolejowy Białystok-Zielone Wzgórza. W planie jest też m.in. centrum sterowania ruchem.



W Polsce Rail Baltica to 341 km kolejowej trasy od Warszawy przez Białystok, Ełk do granicy z Litwą w Trakiszkach.