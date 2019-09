PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację stacji Warszawa Zachodnia

W latach 2020-2023 największa pod względem ruchu pasażerskiego ruchu w Polsce stacja kolejowa Warszawa Zachodnia przejdzie remont. Zarządca infrastruktury PKP PLK poinformowały w piątek, że ogłosiły przetarg na jej modernizację.

"Ogłoszenie przetargu na modernizacje Warszawy Zachodniej to początek przebudowy linii średnicowej. Wcześniej niezbędne było przygotowanie m.in. Mostu Gdańskiego oraz linii obwodowej, z której już korzystają mieszkańcy, a także reaktywacja Warszawy Głównej. Konsekwentnie postępują prace przy zwiększeniu możliwości i standardu podróżowania koleją w Warszawie" - wskazał cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.



Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wyjaśniła, że w ramach modernizacji na Warszawie Zachodniej powstaną nowe perony dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Będą ruchome schody i windy, przystosowane do przewozu wózków i rowerów. Wybudowany zostanie dodatkowy peron od strony ul. Tunelowej. Całą halę peronową przykryje dach. Z kolei czytelne oznakowanie oraz system informacji pasażerskiej ułatwią obsługę na peronach.



"Nowa Warszawa Zachodnia będzie dostosowana do rosnących potrzeb pasażerów i zwiększy role kolei w systemie komunikacji. Projekty z Krajowego Programu Kolejowego obejmują m.in. poprawę komunikacji w aglomeracjach i tworzenie sprawnych wyjazdów na sieć kolejową w kraju i za granice" - dodał prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.



Jak dodano w ramach modernizacji na stacji zostanie wykonana kładka dla pieszych pomiędzy stołecznymi dzielnicami Wola i Ochota. Przejście podziemne z kolei będzie wyższe i szersze oraz połączone będzie z przestrzenią poczekalni i kas biletowych. Zostanie też wydłużone przejście do peronu nr 8, przy linii obwodowej.



Spółka dodała, że na poziomie minus 2 przejścia podziemnego zostanie wybudowany tunel umożliwiający budowę linii tramwajowej wraz z niezbędną infrastrukturą.



Modernizacja obejmie ok. 30 km torów, 130 rozjazdów i sieć trakcyjną. Nowa stacja umożliwi przejazd pociągów z linii obwodowej na linię radomską i stworzenie bezpośrednich połączeń Piaseczno – Legionowo i Legionowo – Lotnisko Chopina.



Obecnie Warszawa Zachodnia obsługuje dobowo ok. 1 tys. pociągów aglomeracyjnych i dalekobieżnych. Jej modernizacja ma trwać w latach 2020-2023 i ma być współfinansowana z funduszy europejskich. (