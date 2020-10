PKP PLK: system sterowania ruchem w Poznaniu, mimo awarii, spisuje się dobrze

System sterowania ruchem w Poznaniu sprawuje się dobrze, awarie są sporadyczne – przekazał PAP Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK. W ostatnich dniach po raz kolejny doszło do usterki, która sparaliżowała ruch pociągów na stacji Poznań Główny.

Z powodu awarii przez kilkadziesiąt minut wstrzymany był ruch pociągów; składy nie mogły wjechać na stację Poznań Główny i z niej wyjechać. Podobne zdarzenie miało miejsce trzy tygodnie wcześniej. Także wówczas usterka została usunięta po kilkudziesięciu minutach.



Według przedstawiciela PKP PLK w ostatnim czasie doszło do dwóch poważniejszych awarii systemu i pewnej liczby mniejszych usterek.



"System ma zapewniony serwis producenta, firmy Thales, która na bieżąco nadzoruje prace i reaguje na zmiany i usterki. System obsługuje setki pociągów na dobę. Uważamy, że poza sporadycznymi awariami działa sprawnie. Usterki są usuwane możliwie jak najszybciej, wszystkie są dokładnie analizowane przez producenta systemu pod kątem przyczyn" – poinformował PAP Radosław Śledziński.



Jak dodał, w przypadku wystąpienia usterki wstrzymywany jest ruch; pociągi nie mogą wjechać na stacje i z niej wyjechać.



"Informujemy przewoźników, informujemy podróżnych o zmianach w rozkładzie. Jeśli jest taka potrzeba – powoływany jest sztab kryzysowy" – powiedział.



Radosław Śledziński wyjaśnił, że poznański węzeł kolejowy zbudowany jest w taki sposób, że przeprowadzenie przez Poznań pociągów z pominięciem stacji Poznań Główny jest bardzo trudne.



"Dokładamy wszelkich starań, by minimalizować zmiany w rozkładzie jazdy, w przypadku tego typu zdarzeń" - zaznaczył.



W związku z awarią, do której doszło 1 października interpelację do szefa resortu infrastruktury skierował poznański poseł Nowoczesnej Adam Szłapka. Jak podkreślił, usterka wywołała chaos i duże utrudnienia dla mieszkańców, osób pracujących w Poznaniu oraz studentów, dla których rozpoczął się rok akademicki.



Szłapka w interpelacji zapytał ministra Andrzeja Adamczyka, m.in. jakie działania resort zamierza podjąć, by tego typu zdarzenia się nie powtórzyły. Poseł chce też wiedzieć, jaki jest koszt obsługi technicznej systemu i ile PKP kosztują usterki i awarie na poznańskim dworcu.