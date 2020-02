Plan 10-letni w JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa podała strategię na lata 2020-2030. Zakłada m.in. osiągniecie w tym okresie marży EBITDA przekraczającej 25 proc.

Plan to zaktualizowana strategia z 2017 r.

Jako cele strategiczne GK JSW na lata 2020-2030 przyjęto uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25 proc., rozwój bazy zasobowej, w zakresie węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych, a także zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla koksowego o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych powyżej 85 proc. od 2021 roku.

Spółka zamierza również m.in. ograniczyć wpływ na środowisko.

Najważniejsze plany rozwoju będą opierać się m.in. na: działaniach optymalizacyjnych w obszarze wydobywczym i koksowniczym oraz działaniach pogłębiających integrację tych dwóch obszarów działalności oraz zapewnieniu samowystarczalności energetycznej JSW poprzez rozwój mocy wytwórczych w oparciu o własną bazę surowcową (metan, gaz koksowniczy).

W latach 2020-2030 JSW planuje stopniowy wzrost wydobycia węgla z poziomu ok. 14,8 mln ton w 2019 roku do ok. 18 mln ton w 2030 roku. Strategia zakłada docelowe zwiększenie wydobycia poprzez inwestycje w rozbudowę nowych poziomów wydobywczych oraz uruchomienie wydobycia z obszaru Bzie Dębina. Struktura planowanego poziomu wydobycia to wzrost uzysku węgla koksowego z 71 proc. w 2019 roku do ponad 85 proc. od roku 2021, z jednoczesnym spadkiem poziomu produkcji węgla do celów energetycznych z 29 w 2019 roku do 12 proc. w roku 2030.

W okresie obowiązywania Strategii, w JSW zakłada się wzrost wydajności (produktywności) w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną od ok. 700 ton do ok. 850 ton węgla na osobę w roku 2030, przy założeniu przeciętnego średniorocznego zatrudnienia w latach 2020-2030 na poziomie ok. 21,4 tys. etatów.

Strategia na lata 2020-2030 przewiduje poniesienie nakładów inwestycyjnych przez GK JSW w wysokości ok. 24,5 mld zł. Udział nakładów na inwestycje w segmencie węglowym stanowić będzie ok. 84 proc. łącznych nakładów GK JSW.

Główne cele strategii finansowania działalności spółki to zapewnienie stabilnej struktury finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50 proc. udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi.

251dc9e0-90f6-11e9-bc42-526af7764f64

To musisz wiedzieć dziś rano Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów. ZAPISZ MNIE