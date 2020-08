Lista punktów "drive-thru", w których można wykonać badanie na koronawirusa w samochodzie

Testy na koronawirusa "drive-thru" to forma badania na obecność SARS-CoV-2 przeznaczona dla osób będących w 12. dniu kwarantanny. Wystarczy, że pacjent podjedzie do wyznaczonego przez sanepid moblinego punktu, aby bez wysiadania z samochodu pobrać od niego wymaz do badania. Sprawdź, gdzie w danym województwie znajdują się punty "drive-thru".