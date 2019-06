Plus Bank musi się określić

Nadzór oczekuje od właściciela banku jasnej deklaracji w sprawie strategii, kapitałów i ludzi. Na razie wysłał kuratora na zwiad

Zygmunt Solorz, jeden z najbogatszych Polaków, znany jest z cierpliwości do swoich biznesów i jeśli spółka z rozległego imperium „jeść nie woła”, czyli nie przynosi strat, to może sobie egzystować. Przez wiele lat cicho siedział Plus Bank. To jeden z najmniejszych banków w branży, który od kilkunastu lat tkwi w formie przetrwalnikowej. W 1999 r., gdy kupił go Zygmunt Solorz (wtedy pod nazwą Invest Bank), miał portfel wartości 2 mld zł i taki ma dzisiaj. Od 2003 r. został dwa razy dokapitalizowany i w efekcie jego kapitały wzrosły z 261 mln zł do 331 mln zł. Mała skala działalności przekładała się na nikły zysk, który nie pozwalał na takie wzmocnienie, żeby bank nabrał życia. Jeść nie wołał, ale gdy przyszło co do czego, zrobiło się głośno na rynku.