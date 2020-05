Indeks aktywności przemysłu strefy euro spadł w kwietniu do najniższej wartości od kiedy rozpoczęto jego szacowanie, pisze Reuters.

Z powodu ograniczeń wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa PMI przemysłu eurolandu spadł z 44,5 w marcu do 33,4 w kwietniu, podał IHS Markit. Jest niższy niż wstępnie szacowane 33,6. Granicą oddzielającą spadek aktywności od wzrostu jest 50. Subindeks produkcji spadł z 38,5 do zaledwie 18,1. Subindeks nowych zamówień spadł z 37,5 do 18,8.