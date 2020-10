Po jedenaste: szanuj siły pracownika swego

Trudna sytuacja rynkowa nie usprawiedliwia wyciskania z ludzi siódmych potów. Człowiek pod presją pracuje więcej. Ale tylko do czasu

W grupie pracuje się raźniej. Ale czy skuteczniej? W okresie prosperity niektóre spółki rekrutowały na potęgę — jak pewna włoska telewizja, która zatrudniała m.in. 114 fryzjerów i 67 garderobianych, a reporterów, kamerzystów i dźwiękowców było tam tylu, że jeden drugiemu deptał po piętach. W żaden sposób nie podnosiło to jednak wyników oglądalności. Przeciwnie — łatwo było odnieść wrażenie, że wraz z każdym kolejnym specjalistą to stacja traciła widzów, reklamodawców i jakość. Dziwne? Bynajmniej. W psychologii znane jest zjawisko określane mianem próżniactwa społecznego. Chodzi o to, że im więcej osób odpowiada za dane zadanie, tym mniej się staramy.