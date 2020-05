Po prawie 40 latach NBA zmienia dostawcę piłek

Dla kibiców, którzy zaczęli interesować się najlepszą koszykarską ligą na świecie, brzmi to jak herezja, ale dla starszych fanów będzie to powrót do przeszłości.

NBA podpisała umowę z firmą Wilson, która od sezonu 2021-22 będzie dostarczała oficjalne meczowe piłki. Tym samym kończy się era Spaldinga, firmy produkującej sprzęt sportowy, głównie piłki, założonej przez Alberta Spaldinga w Chicago w 1876 r., która była partnerem amerykańskiej ligi od 1983 r. Charakterystyczna skórzana piłka z wygrawerowanym podpisem komisarza NBA stała się symbolem ligi. Starsi kibice mogą pamiętać, że Wilson jako pierwszy produkował piłki dla NBA, od pierwszego sezonu pod koniec lat 40. poprzedniego wieku. Umowa obejmuje także pozostałe ligi prowadzone przez NBA, w tym kobiecą WNBA.