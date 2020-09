Po raz pierwszy najwięcej nowych mocy z elektrowni słonecznych i wiatrowych

Pierwszy raz w historii elektrownie słoneczne i wiatrowe stanowiły większość nowych mocy wytwórczych dodanych na świecie przez rok.

Elektrownie słoneczne, których łączna moc sięga 119 GW, stanowiły 45 proc. całkowitych nowych mocy dodanych w 2019 roku, wyliczył BloombergNEF. Łącznie z elektrowniami wiatrowymi stanowiły ponad 66 proc. nowych mocy. W 2010 roku było to mniej niż 25 proc. Zmiana jest skutkiem coraz szerszego odchodzenia od paliw kopalnych w celu ograniczenia szkodliwych emisji do atmosfery.

- To duża sprawa – skomentowała dane Luiza Demoro, analityczka BNEF. – To pokazuje, że zmierzamy w dobrym kierunku. To dobre dla klimatu – dodała.

Technologie oparte na źródłach odnawialnych, w tym hydroelektrownie, miały 27 proc. udziału w całkowitej produkcji energii w 2019 roku. W 2010 roku było to 20 proc.

W 2019 roku dodano 39 GW mocy elektrowni węglowych. W 2018 roku, najgorszym pod tym względem od 10 lat, dodano 19 GW.

- Udział węgla wciąż jest duży, 29 proc. zdolności produkcyjnych globalnie i 35 proc. całkowitej energii wyprodukowanej w ubiegłym roku. Trzeba jeszcze mnóstwo zrobić, by zastąpić te moce – powiedziała Demoro.