Po remoncie posprzątasz jednym kliknięciem

Odpady budowlane pozostawione samym sobie mogą wyrządzić więcej szkód, niż się pozornie wydaje.

Nie chodzi tylko o kary, względy estetyczne czy bałagan. Niezutylizowane pozostałości po remoncie mogą doprowadzić do skażenia środowiska. Na szczęście jest na to sposób. Podczas remontu domu lub mieszkania wiele odpadów składuje się na zewnątrz w przekonaniu, że mogą tam „poczekać” na uprzątnięcie. Nic bardziej mylnego. Wszystkie niewykorzystane materiały po remoncie czy budowie są odpadami groźnymi dla środowiska, a więc także dla ludzi. Ze względu na toksyczność, ale i na duże rozmiary, nie można ich wrzucać do zwykłych kontenerów przeznaczonych na odpady komunalne. Do odpadów budowlanych i remontowych należą różnorodne przedmioty: kable, druty, tapety, gruz, papa, eternit, folie, styropian, laminaty, plastiki, złom oraz puszki po farbach i lakierach czy opakowania po rozpuszczalnikach.

Nieodpowiednio składowane, w procesie długotrwałego rozkładu mogą emitować groźne substancje do atmosfery, gleby i wód gruntowych. Niestety, proceder pozbywania się odpadów remontowych na własną rękę jest powszechny. Problemu nie rozwiązuje także umieszczenie tego typu materiałów w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne.

E-usługi na ratunek

Jedynym sposobem jest zamówienie kontenera podstawionego przez wyspecjalizowaną firmę, która nie tylko wywiezie odpady, ale również je zutylizuje. Taki pojemnik można zamówić błyskawicznie, jednocześnie załatwiając płatność. Jest to możliwe dzięki aplikacji ecoexpress24.pl, która pozwala załatwić zamówienie tak jak się robi zakupy w sklepach internetowych.

Usługa wywozu śmieci z tego punktu widzenia nie różni się od zamawiania pizzy czy kupna biletów przez smartfona. Dzisiaj w zasięgu działania aplikacji jest już 12 mln potencjalnych użytkowników w całej Polsce, a niedługo liczba ta wzrośnie o kolejne 3 mln. Zależnie do potrzeb, przy użyciu smartfona, tabletu czy komputera można zamówić kontener o pojemności od 4 do 36 m sześc. Dzięki płatnościom online można sfinalizować zlecenie od ręki, a jego realizacja postępuje błyskawicznie. Użytkownik korzystający z usługi ma na zapełnienie kontenera kilka dni, po czym pojemnik zostanie odebrany.

Technologia wygrywa

Ecoexpress24.pl to nowatorskie spojrzenie na gospodarkę odpadami. Odpowiada na potrzeby tych osób, dla których wygoda i łatwość zakupu usługi są szczególnie istotne. Intuicyjny panel użytkownika i śledzenie statusu realizacji zamówienia to standard e-commerce, który także i tu ma zastosowanie. To co stanowi ważny wyróżnik, to proekologiczna postawa użytkowników. Aplikacja ecoexpress24.pl nie tylko oszczędza czas i pieniądze, ale również wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych, dla których ochrona środowiska jest ważna także w codziennym życiu.

