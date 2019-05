Pociąg wyprodukowany przez Newag może wyjechać na tory we Włoszech

Pociąg elektryczny Impuls 2, wyprodukowany przez nowosądecki Newag, otrzymał zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji na liniach kolejowych we Włoszech. Zgodnie z podpisanym wcześniej kontraktem polski producent dostarczy do Włoch 11 pojazdów tego typu.

Jak poinformował Newag w poniedziałek, dopuszczenie do eksploatacji, umożliwiające wykorzystywanie pojazdu na wszystkich zelektryfikowanych liniach RFI oraz liniach FSE we Włoszech, wydała tamtejsza Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Kolejowego ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie) po przeprowadzeniu serii testów i badań.„Trójczłonowy pojazd Impuls 2 36Web jest pierwszym polskim Elektrycznym Zespołem Trakcyjnym (EZT), który otrzymał zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji na terenie Europy Zachodniej” - podkreślono w komunikacie.Zgodnie z umową zawartą w grudniu 2015 r. z włoskim przewoźnikiem Ferrovie del Sud...