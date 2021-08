Poczta Polska: największa w historii inwestycja w automatyzację procesów logistycznych

Na ok. 158 mln zł opiewa umowa Poczty Polskiej dot. zakupu trzech sorterów do automatycznego sortowania przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) - podała spółka. To największa jednorazowa inwestycja w automatyzację procesów logistycznych od początku historii firmy - dodano.

Jak przekazała Poczta Polska w poniedziałkowej informacji prasowej, spółka - zgodnie z obraną strategią - planuje zwiększyć swój udział na rynku KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe, paczkowe), wpisując się w trend wzrostowy w e-commerce. Poczta wskazała, że jednym z kluczowych jej obszarów rozwoju są inwestycje w automatyczny park maszynowy; polski rynek jest perspektywiczny.

"30 sierpnia 2021 r. spółka podpisała umowę z Beumer Group Poland sp. z o.o. na zakup i montaż trzech, w pełni zautomatyzowanych sorterów najnowszej generacji, które kolejno zasilą sortownie we Wrocławiu (już w 2022 r.), a także w Lisim Ogonie koło Bydgoszczy i Lublinie (w 2023 r.)" - poinformowała Poczta Polska. Dodano, że Beumer Group Poland przedłożyła najkorzystniejszą ofertę.

Jak przekazała Poczta Polska, podpisana umowa na zakup trzech sorterów do automatycznego sortowania przesyłek KEP opiewa na łączną kwotę ok. 158 mln zł. "To największa jednorazowa inwestycja w automatyzację procesów logistycznych od początku historii Poczty Polskiej" - wskazano. Jak dodano, wraz z inwestycjami towarzyszącymi, spółka przeznaczy na nią ponad 200 mln zł.

"Rozwój Poczty Polskiej przyniesie korzyści nie tylko spółce, ale przede wszystkim polskim obywatelom i przedsiębiorstwom. Aby skutecznie rywalizować na konkurencyjnym rynku kurierskim Poczta musi zainwestować w rozwiązania technologiczne, które w najbliższej perspektywie zapewnią spółce pozycję lidera na tym rynku, co pozwoli na aktywne wsparcie rozwoju polskiego biznesu e-commerce" - powiedział cytowany w informacji prasowej wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka.

Prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot podkreślił, że spółka przeprowadza największą w dotychczasowej historii inwestycję w automatyzację procesów logistycznych.

"Ten i kolejne nakłady inwestycyjne, realizowane w perspektywie trzech najbliższych lat, są konieczne dla stabilnego rozwoju spółki. Poziom inwestycji w relacji do przychodów przekroczy dotychczasowe średnie dla innych operatorów pocztowych i w latach 2021–2023 wyniesie ok. 5,8 proc., przewyższy także dotychczasowe nakłady ponoszone przez Pocztę. W 2019 r. było to tylko 1,2 proc., zaś w 2020 r. już 3,4 proc., to pokazuje strategiczne przyspieszenie Poczty" - powiedział Zdzikot, cytowany w informacji prasowej. Jak dodał, inwestycja w sortery "to jedna z dużych inwestycji, które rozpoczynamy w tym roku".

Poczta podała, że zakupione sortery, "będą najnowocześniejszymi, w pełni zautomatyzowanymi maszynami do opracowywania przesyłek w Polsce".

"Zastosowana technologia pozwala na automatyczny odczyt nie tylko zestandaryzowanych etykiet adresowych, ale także przesyłek międzynarodowych, które często mają niestandardowy układ danych adresowych. To urządzenia szyte na miarę, dostosowane do potrzeb użytkowych spółki i wielkości poszczególnych sortowni" - tłumaczy Poczta.

Wyjaśniono, że zastosowane w nich innowacyjne rozwiązania pozwolą na uniwersalizm i obsługę różnej wielkości przesyłek.

Jak podała Poczta, pierwsza maszyna zostanie oddana do użytku w 2022 r. w sortowni wrocławskiej – obsługującej przesyłki przychodzące i wychodzące w ramach obszaru Dolnego Śląska. Sorter będzie rozdzielał przesyłki do poziomu punktów oddawczych i rejonów doręczeń dzięki 190 ześlizgom.

W 2023 r. kolejne nowe sortery rozpoczną pracę w sortowni w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą (odpowiedzialnej za obsługę województwa kujawsko-pomorskiego) i sortowni w Lublinie (opracowującej przesyłki ze wschodniej części kraju, a także paczki transportowane koleją z Chin do Polski). Sorter w Lisim Ogonie będzie rozdzielał przesyłki na 159 ześlizgów. Maszyna zaplanowana dla centrum logistycznego w Lublinie będzie dysponowała 178 ześlizgami.

"Nowe maszyny będą opracowywać nie tylko przesyłki KEP z własnego obszaru koncentracji, ale również staną się wsparciem pozostałych jednostek logistycznych Poczty Polskiej. Nowy sprzęt zostanie zintegrowany z systemem śledzenia przesyłek" - wyjaśniono.

Poczta poinformowała, że w ciągu najbliższych trzech lat wyda 1,2 mld złotych, z czego w bieżącym roku ok. 400 mln zł. Inwestycje będą finansowane zarówno ze środków własnych, jak i kredytów oraz leasingu. "Lwia część środków zostanie przeznaczona na rozwój logistyki i cyfryzacji" - przekazano.

Poczta Polska jest największym operatorem na rodzimym rynku – zatrudnia blisko 80 tys. pracowników, jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.