Podatki i sprawiedliwość (podcast)

Podatki w Polsce są wysokie czy niskie? Czy bogaci płacą mało? Na co państwo wydaje nasze pieniądze? Czy Polacy często oszukują fiskusa i ile nas kosztuje ściąganie podatków? Jak można byłoby inaczej ułożyć system podatkowy - o tym rozmawiamy w najnowszym odcinku Pulsu Biznesu do słuchania.

15 maja rząd zaprezentował Polski Ład, nowy program społeczno-gospodarczy, a w nim gruntowne zmiany w podatku PIT. Jedynych czekają podwyżki, innym sytuacja się poprawi. To rozbudziło rozmowy o tym, czy PIT jest sprawiedliwy i jak to właściwie z tymi podatkami w Polsce jest. Ignacy Morawski, główny ekonomista “Pulsu Biznesu”, wyjaśnia czy podatki w Polsce są wysokie czy niskie i czy to prawda, że bogaci płacą mało. Łukasz Czernicki, główny ekonomista w Ministerstwie Finansów, opowiada o tym, ile osób płaci w Polsce podatki, a ile je ściąga i dlaczego rząd chce zmienić PIT. Grzegorz Zatorski, autor Mapy Wydatków, wylicza na co państwo wydaje pieniądze, które nam zabiera. Robert Gwiazdowski mierzy się z pytaniem, czy podatki są dobre i sprawiedliwe i przedstawia wizję świata bez PIT i ZUS. Zapraszam do słuchania!