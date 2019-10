Podpisano umowy na studia wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego

Umowy na studia wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego oraz linii kolejowej na odcinku Święta Katarzyna, Wrocław Muchobór i Wrocław Świebodzki podpisali w piątek w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele PKP PLK oraz firm, które wykonają studia.

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak podkreślił, że podpisane w piątek umowy to realizacja zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego sprzed kilku miesięcy. „Wówczas z panem premierem mówiliśmy o uruchomieniu potencjału, który drzemie we Wrocławiu – o Dworcu Świebodzkim. Dziś wchodzimy w proces realizacji” - mówił Hreniak.



Dodał, że podpisane umowy rozpoczynają proces inwestycyjny, którego celem jest uruchomienie położonego w centrum Wrocławia nieczynnego Dworca Świebodzkiego. „Chcemy też uruchomić dojazd kolejowy do Portu Lotniczego Wrocław oraz włączyć Wrocław do kolei wielkich prędkości – mam tu na myśli inwestycje związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym” - mówił wojewoda.



Opracowanie wstępnego studium wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego ma kosztować blisko 1,5 mln zł. Dokument wskaże kolejowej spółce potrzeby inwestycyjne na terenie aglomeracji wrocławskiej. W ramach studium ma być rozpatrzona m.in. odbudowa stacji Wrocław Świebodzki z możliwością jej przebudowy na stację przelotową. Analizowana będzie też m.in. budowa połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Wrocław, a także przeprowadzenie trasy linii dużych prędkości przez Wrocławski Węzeł Kolejowy.



Druga z podpisanych w piątek umów dotyczy studium wykonalności dla linii kolejowej na odcinku Święta Katarzyna - Wrocław Muchobór i Wrocław Świebodzki. Koszt tego studium to ponad 2,5 mln zł. Dokument ma wskazać zakres inwestycji, które pozwolą dostosować tę linię do wymogów europejskiej sieci kolejowej TEN-T.



Członek zarząd PKP PLK Arnold Bresch powiedział, że kolejowa spółka w najbliższych latach będzie realizować inwestycje w dużych aglomeracjach. „Mamy już przygotowany plan dla kolei w Warszawie, podobne działania jak te wrocławskie, podejmujemy w Poznaniu, Szczecinie” - mówił.



Dodał, że program kolejowy realizowany w całej Polsce przewiduje wydanie do 2023 r. 76 mld zł na budowę infrastruktury kolejowej.