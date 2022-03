Pół miliona rozhuśtało Beta ETF

Stosunkowo niedługa historia ETF-ów opartym na polskim prawie dorobiła się ewidentnego błędu odwzorowania. We wtorek 22 marca 2022 r. Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ podrożał o 1,86 proc. Nie byłoby w tym nic godnego uwagi, gdyby nie to, że ETF ma odwzorowywać zachowanie obligacyjnego TBPS.Index. Ten zaś spadł 22 marca o 0,55 proc. W trakcie wtorkowej sesji notowania ETF-u rozjechały się więc z indeksem o 2,41 pkt proc.

- Wtorkowa sesja była właściwie normalna. Przyczyna tej sytuacji leży w tym, co wydarzyło się dzień wcześniej – zastrzega Robert Sochacki, członek zarządu Beta Securities Poland, spółki tworzącej ETF-y na bazie polskiego prawa.

W poniedziałek 21 marca 2022 r. notowania Beta ETF-u TBSP rozjechały się z benchmarkowym indeksem nawet więcej niż we wtorek, bo o 2,5 pkt proc. Nie rzucało się to tak bardzo w oczy, bo oba były na minusie. Indeks o 0,75 proc., a ETF – o 3,25 proc.

Dwudniowa różnica w notowaniach ETF-u i indeksu to już tylko 0,14 pkt proc.

Notowania ETF-u rozjechały się zaś z indeksem, gdyż tuż przed końcem poniedziałkowego handlu jakiś inwestor złożył zlecenie sprzedaży warte około 0,5 mln zł. Przekroczyło to wartość, jaką był gotów odebrać animator, który na zamknięciu kwotuje mniejsze wolumeny niż w trakcie sesji. Nie stworzyłoby to jeszcze problemu gdyby nie to, że inwestor złożył zlecenie sprzedaży po każdej cenie (PKC), zamiast zlecenia z określonym limitem ceny. Po wyczerpaniu puli certyfikatów, jakie był gotów odkupić animator, sprzedawane certyfikaty odkupowali więc okazyjnie inwestorzy, którzy złożyli wcześniej zlecenia kupna z niższymi cenami od animatora.

W poniedziałek rynek osiągnął równowagę przy cenie 179,20 zł za certyfikat, którego wartość księgowa wynosiła 183,39 zł.

- Dążymy do tego, aby w przyszłości Beta Securities też stała się animatorem funduszy Beta ETF, co wraz ze wzrostem popularności, czyli większą liczbą inwestorów, ograniczyłoby takie sytuacje, które i tak zdarzają się sporadycznie. Jednakże nic nie zastąpi świadomości inwestorów. Pół miliona sprzedaży bez problemu i po lepszej cenie byłoby obsłużone w trakcie trwania sesji giełdowej poprzez zlecenie z limitem, gdyż płynność Beta ETF TBSP bezpośrednio wynika z płynności rynku obligacji – dodaje Mateusz Mucha, doradca inwestycyjny w Beta Securities Poland.

Beta ETF-y to jedyna rodzina ETF-ów opartych na polskim prawie. Liczy 9 funduszy działających w formule portfelowych FIZ-ów i jest wspólnym dziełem Beta Securities i AgioFunds TFI. Pierwszy Beta ETF zadebiutował 7 stycznia 2019 r. Wtedy pojawił się fundusz oparty na indeksie WIG20TR, czyli indeksie największych spółek w wersji uwzględniającej wypłaty dywidend. Jego obecne aktywa netto to 61 mln zł. Niemal trzy razy większy jest fundusz powiązany z indeksem mWIG40TR, który pojawił się jako drugi – 5 września 2019 r.

Beta ETF TBSP na rynek wszedł jako ostatni. Stało się to zaledwie 17 stycznia 2022 r. Jego obecne aktywa netto to 10,5 mln zł.