Polacy łączą opiekę z pracą

Połowa osób zatrudnionych na etatach musi na co dzień godzić obowiązki zawodowe z opieką nad dziećmi albo rodzicami.

Ponad 6,2 mln osób zatrudnionych na umowę o pracę w Polsce pełni role opiekuńcze, zajmując się dziećmi i/lub rodzicami — wynika z badania „Praca zawodowa a pełnienie ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn w Polsce”, przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z bankiem Santander i firmą Henkel. To połowa wszystkich zatrudnionych na etatach. To potwierdza, że łączenie pracy z obowiązkami opiekuńczymi jest wśród polskich pracowników zjawiskiem powszechnym. Dotyczy co trzeciego gospodarstwa domowego w Polsce.