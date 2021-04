Polacy mają około 140 mld zł dodatkowych aktywów

Wchodzimy powoli w okres odmrażania gospodarki. Jedno z najważniejszych pytań dotyczących tego okresu brzmi: czy dojdzie do silnego wzrostu popytu wywołanego wydawaniem przez gospodarstwa domowe nagromadzonych aktywów finansowych?

Szacuję, że w całej Unii Europejskiej płynne aktywa konsumentów znajdują się o 6-7 proc. powyżej poziomu, który byłby osiągnięty bez kryzysu. W Polsce jest to niemal 10 proc., czyli około 140 mld zł. Jest to wartość gotówki, rachunków, depozytów, funduszy i papierów wartościowych powyżej trendu sprzed epidemii. Co ciekawe, w Polsce najmocniej wśród krajów UE zwiększył się udział gotówki w aktywach. Bardzo mocno, trzecie miejsce w UE, wzrósł też udział akcji notowanych na giełdzie. Spadł natomiast udział depozytów terminowych. Wszystko widać na wykresie.