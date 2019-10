Polacy przekonani do fotowoltaiki

W ramach programu „Mój prąd” zaakceptowano już blisko 3 tys. wniosków o dotacje na łączną kwotę 14,3 mln zł — informuje Ministerstwo Energii.

W ciągu 1 miesiąca kwota urosła z poziomu 1 mln zł. Całkowita moc wspartych do tej pory przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych to 16,35 MW. Trudno na razie mówić o boomie, ale liczba wniosków w programie, realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW), wskazuje, że Polacy polubili energię ze słońca. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, właściciele domów jednorodzinnych, ale dopiero po ukończeniu inwestycji (o mocy 2-10 kW). Dodatkowym warunkiem jest posiadanie umowy kompleksowej, przewidującej wprowadzenie do sieci wytworzonej w mikroinstalacji energii elektrycznej. Dofinansowanie może sięgnąć maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej niż 5 tys. zł. Program „Mój prąd” ma przyczynić się do powstania w Polsce 200 tys. domowych instalacji PV o łącznej mocy 1,2 GW. Jego całkowity budżet to 1 mld zł. O przyznaniu wsparcia decyduje kolejność złożenia prawidłowego wniosku. Nabór trwa do 20 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania puli pieniędzy. Kolejny planowany jest na początku 2020 r.