Polacy zagrają w wirtualnym meczu

Pracownik zasługuje na relaks

Według szacunków firmy Sedlak & Sedlak na polskim rynku IT brakuje aż 50 tys. osób do pracy. Skłania to przedsiębiorstwa do poszukiwań kreatywnych rozwiązań, które przyciągną nowych pracowników i zmniejszą rotację już zatrudnionych. W efekcie tego firmy IT są często pionierami, jeśli chodzi o wprowadzanie w życie innowacyjnych programów benefitów pracowniczych. Jako odpowiedź na wymagania rynku powstał również HealthDesk — start-up oferujący profesjonalne programy wellness dla firm, w tym masaże biurowe. Innowacyjny benefit Spadająca wydajność i efektywność pracy ludzi zatrudnionych w korporacjach, którzy narażeni są na poważne dolegliwości zdrowotne spowodowane długotrwałą pracą w pozycji siedzącej — to diagnoza problemu, której na początku 2015 r. dokonali Miłosz Rękawek i Przemysław Jaczewski. Poprawa komfortu pracy i zdrowia pracowników poprzez dotarcie bezpośrednio do biur i oferowanie masaży wykonywanych przy ich biurkach — to odpowiedź, którą przygotowali i w ramach start-upu HealthDesk wprowadzili już pod koniec 2015 r. I choć działają na rynku niecały rok, to łączne doświadczenie ekspertów...