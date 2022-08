Połączenie Orlenu i Lotosu wpisano do KRS

PKN Orlen poinformował, że połączenie z Grupą Lotos zostało wpisane do KRS. Otwiera to drogę do wykreślenia drugiej ze spółek z WIG20.

“Połączenie nastąpiło z dniem jego wpisania do rejestru właściwego według siedziby PKN Orlen. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Grupy Lotos z rejestru” - głosi komunikat.